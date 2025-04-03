https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html

СК возбудил дело после пожара на судозаводе в Петрозаводске

СК возбудил дело после пожара на судозаводе в Петрозаводске - РИА Новости, 03.04.2025

СК возбудил дело после пожара на судозаводе в Петрозаводске

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после пожара на судозаводе в Петрозаводске, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:12:00+03:00

2025-04-03T15:12:00+03:00

2025-04-03T15:13:00+03:00

происшествия

петрозаводск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после пожара на судозаводе в Петрозаводске, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС. "По факту возгорания цеха Онежского судостроительного завода в городе Петрозаводске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - говорится в сообщении. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.

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происшествия, петрозаводск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)