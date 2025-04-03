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В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 03.04.2025
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10:50 03.04.2025 (обновлено: 11:14 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009052184.html
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 03.04.2025
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:50:00+03:00
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происшествия
россия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артур парфенчиков
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии."Третьего апреля &lt;...&gt; в 09:50 пожарно-спасательные подразделения &lt;...&gt; привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили две бригады медиков.По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
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россия
петрозаводск
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происшествия, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артур парфенчиков, республика карелия
Происшествия, Россия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Артур Парфенчиков, Республика Карелия
В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода

МЧС: в Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода

© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии.
"Третьего апреля <...> в 09:50 пожарно-спасательные подразделения <...> привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.
© ГУ МЧС России по Республике КарелияПожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© ГУ МЧС России по Республике Карелия
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили две бригады медиков.
По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
Ликвидация пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Пожар на заводе в Ленинградской области потушили
13 февраля, 20:37
 
ПроисшествияРоссияПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артур ПарфенчиковРеспублика Карелия
 
 
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