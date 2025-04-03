В Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
МЧС: в Петрозаводске загорелся бокс Онежского судостроительного завода
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе, сообщило управление МЧС по Карелии.
"Третьего апреля <...> в 09:50 пожарно-спасательные подразделения <...> привлекались для ликвидации пожара в производственном боксе Онежского судостроительного завода", — говорится в релизе.
© Фото : соцсетиПожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
© Фото : соцсети
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил, что три человека пострадали, погибших нет.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.
© ГУ МЧС России по Республике КарелияПожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео
К тушению пожара привлекли более 60 человек и 20 единиц техники, туда направили две бригады медиков.
По данным источника агентства, предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
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