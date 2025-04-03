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Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2025
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13:17 03.04.2025 (обновлено: 13:25 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/peskov-2009091628.html
Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль
Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2025
Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль
Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:17:00+03:00
2025-04-03T13:25:00+03:00
экономика
сша
россия
европа
дмитрий песков
антон кобяков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ. "Зарубежные компании из Европы и США итак проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у ряда компаний не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что в этом году ПМЭФ станет самым представительным за последние несколько лет в связи с тем, что некоторые американские компании планируют принять участие в форуме.
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экономика, сша, россия, европа, дмитрий песков, антон кобяков, пмэф — 2025
Экономика, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Антон Кобяков, ПМЭФ — 2025
Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль

Песков: американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ.
"Зарубежные компании из Европы и США итак проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у ряда компаний не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что в этом году ПМЭФ станет самым представительным за последние несколько лет в связи с тем, что некоторые американские компании планируют принять участие в форуме.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Названа стоимость участия в ПМЭФ
14 марта, 02:31
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковАнтон КобяковПМЭФ — 2025
 
 
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