Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль
Песков: американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ.
"Зарубежные компании из Европы и США итак проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у ряда компаний не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что в этом году ПМЭФ станет самым представительным за последние несколько лет в связи с тем, что некоторые американские компании планируют принять участие в форуме.
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