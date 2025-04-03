https://ria.ru/20250403/peskov-2009091628.html

Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль

Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2025

Американские компании и раньше проявляли интерес к ПМЭФ, заявил Кремль

Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:17:00+03:00

2025-04-03T13:17:00+03:00

2025-04-03T13:25:00+03:00

экономика

сша

россия

европа

дмитрий песков

антон кобяков

пмэф — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950395653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12de1a513668462f20e670b49b7f6b58.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зарубежные компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее фонд "Росконгресс" сообщил, что ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ. "Зарубежные компании из Европы и США итак проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность у ряда компаний не прекращается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что в этом году ПМЭФ станет самым представительным за последние несколько лет в связи с тем, что некоторые американские компании планируют принять участие в форуме.

https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, европа, дмитрий песков, антон кобяков, пмэф — 2025