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В Пензе загорелось производственно-складское здание
В Пензе загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 03.04.2025
В Пензе загорелось производственно-складское здание
Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:39:00+03:00
2025-04-03T13:39:00+03:00
2025-04-03T13:40:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Аустрино, 100. Происходит пожар в производственно-складском здании на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 60 человек и 17 единиц техники. Ведомство в Telegram-канале уточняет, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, россия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе загорелось производственно-складское здание
В Пензе производственно-складское здание загорелось на 900 квадратах