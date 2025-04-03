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В Пензе загорелось производственно-складское здание

В Пензе загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 03.04.2025

В Пензе загорелось производственно-складское здание

Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Аустрино, 100. Происходит пожар в производственно-складском здании на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 60 человек и 17 единиц техники. Ведомство в Telegram-канале уточняет, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)