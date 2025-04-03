Рейтинг@Mail.ru
В Пензе загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 03.04.2025 (обновлено: 13:40 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/penza-2009096463.html
В Пензе загорелось производственно-складское здание
В Пензе загорелось производственно-складское здание - РИА Новости, 03.04.2025
В Пензе загорелось производственно-складское здание
Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:39:00+03:00
2025-04-03T13:40:00+03:00
происшествия
россия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009095757_0:1:1270:715_1920x0_80_0_0_ed9647c3193a1fa2d6444805e1640050.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Аустрино, 100. Происходит пожар в производственно-складском здании на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 60 человек и 17 единиц техники. Ведомство в Telegram-канале уточняет, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
россия
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009095757_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_34a156a1b237ef8949420f83b75cac2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе загорелось производственно-складское здание

В Пензе производственно-складское здание загорелось на 900 квадратах

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производственно-складское здание загорелось на площади 900 квадратных метров в Пензе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Аустрино, 100. Происходит пожар в производственно-складском здании на площади 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут 60 человек и 17 единиц техники.
Ведомство в Telegram-канале уточняет, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Пензе. Кадр видео
 
ПроисшествияРоссияПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала