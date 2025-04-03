https://ria.ru/20250403/pashinjane-2009060204.html

Пашинян рассказал о получении водительских прав без экзаменов

Пашинян рассказал о получении водительских прав без экзаменов - РИА Новости, 03.04.2025

Пашинян рассказал о получении водительских прав без экзаменов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг признался, что получил водительское удостоверение, не сдав экзамены. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:17:00+03:00

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ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг признался, что получил водительское удостоверение, не сдав экзамены. В ходе заседания он коснулся кадрового дефицита во многих сферах, отметив, в частности, что многие владельцы водительских удостоверений получили их ненадлежащим образом. По словам Пашиняна, этот вопрос он обсудил на встрече с группой граждан. "Я привел собственный пример. Естественно, я взятку не давал. Когда я получал (водительское удостоверение - ред.), я был известным журналистом. Даже если бы я просил коленопреклоненно, мне бы не дали сдать экзамен. Еще не дойдя до этой территории (экзаменационного подразделения - ред.), за 300 метров мне принесли, дали и сказали: "Уходи отсюда как можно скорее", - рассказал Пашинян.

https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

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авто, армения, никол пашинян, в мире