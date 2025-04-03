Рейтинг@Mail.ru
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 03.04.2025 (обновлено: 15:56 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/parizh-2009130232.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.04.2025
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция в Париже применила слезоточивый газ, а также атаковала протестующих дубинками на студенческой акции против сокращений в госсекторе и против таможенных... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:25:00+03:00
2025-04-03T15:56:00+03:00
в мире
франция
сша
париж
дональд трамп
элизабет борн
себастьян лекорню
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009137981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f8cd3f1e5c0043c2a7cff41e83121ce.jpg
ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ, а также атаковала протестующих дубинками на студенческой акции против сокращений в госсекторе и против таможенных пошлин, введенных США, передает корреспондент РИА Новости. В Париже по призыву девяти профсоюзов образовательного сектора на манифестации вышли преподаватели и студенты. Акция началась у министерства образования. Участники держали плакаты с критикой экс-премьера, а ныне министра образования Франции Элизабет Борн. Протестующие устроили баррикады, поджигали мусорные баки и пытались разбить витрины и банкоматы. Вскоре после начала манифестации начались стычки студентов с полицией. Манифестанты жгли файеры и дымовые шашки и бросали в правоохранителей петарды. Полиция начала отталкивать агрессивно настроенных протестующих дубинками, был применен слезоточивый газ. Также в разгар манифестации участники подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введенных им таможенных пошлин. К национальным акциям сотрудников госсектора 3 апреля призвали профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Протесты в четверг проходят против падения покупательной способности государственных служащих. В коммюнике профсоюзы назвали 2025 год "черным годом для госсектора". Они указали на то, что правительство хочет заставить их работать больше с переходом на пенсии в 64 года при отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и "социальную несправедливость" из-за сокращения бюджета сектора госуслуг. Сотрудники сектора образования, в частности, раскритиковали сокращение порядка 250 преподавательских ставок в начальной и средней школах, из-за чего были закрыты 223 класса. Они также требуют отмены пенсионной реформы и 100% оплаты отпусков. Профсоюзы указали, что правительство "отменило ассигнования в размере 9,1 миллиарда евро на государственные расходы и социальное страхование", в то время как траты на оборону, наоборот, выросли. Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://ria.ru/20250308/feminizm-2003855059.html
https://ria.ru/20241205/parizh-1987623191.html
https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html
франция
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты студентов в Париже против сокращения госсектора и таможенных пошлин, введенных США
В Париже прошли протесты студентов – против сокращения госсектора, а также против таможенных пошлин, введенных США, передает корреспондент РИА Новости. Участники в разгар акции подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики Трампа. Полиция же применила слезоточивый газ и атаковала протестующих дубинками (на втором видео).
2025-04-03T15:25
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009137981_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_544fe3dc663b448c6bd2b58f03e71429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, париж, дональд трамп, элизабет борн, себастьян лекорню, евросоюз
В мире, Франция, США, Париж, Дональд Трамп, Элизабет Борн, Себастьян Лекорню, Евросоюз
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ и атаковала протестующих дубинками

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ, а также атаковала протестующих дубинками на студенческой акции против сокращений в госсекторе и против таможенных пошлин, введенных США, передает корреспондент РИА Новости.
В Париже по призыву девяти профсоюзов образовательного сектора на манифестации вышли преподаватели и студенты. Акция началась у министерства образования. Участники держали плакаты с критикой экс-премьера, а ныне министра образования Франции Элизабет Борн. Протестующие устроили баррикады, поджигали мусорные баки и пытались разбить витрины и банкоматы. Вскоре после начала манифестации начались стычки студентов с полицией. Манифестанты жгли файеры и дымовые шашки и бросали в правоохранителей петарды. Полиция начала отталкивать агрессивно настроенных протестующих дубинками, был применен слезоточивый газ.
Столкновение с полицией на манифистации феминисток в Париже - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Париже применили слезоточивый газ на манифестации феминисток
8 марта, 21:32
Также в разгар манифестации участники подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введенных им таможенных пошлин.
К национальным акциям сотрудников госсектора 3 апреля призвали профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Протесты в четверг проходят против падения покупательной способности государственных служащих. В коммюнике профсоюзы назвали 2025 год "черным годом для госсектора". Они указали на то, что правительство хочет заставить их работать больше с переходом на пенсии в 64 года при отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и "социальную несправедливость" из-за сокращения бюджета сектора госуслуг.
Сотрудники сектора образования, в частности, раскритиковали сокращение порядка 250 преподавательских ставок в начальной и средней школах, из-за чего были закрыты 223 класса. Они также требуют отмены пенсионной реформы и 100% оплаты отпусков.
Массовые манифестации во Франции после отставки премьера - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию
5 декабря 2024, 23:29
Профсоюзы указали, что правительство "отменило ассигнования в размере 9,1 миллиарда евро на государственные расходы и социальное страхование", в то время как траты на оборону, наоборот, выросли.
Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство
25 февраля, 19:02
 
В миреФранцияСШАПарижДональд ТрампЭлизабет БорнСебастьян ЛекорнюЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала