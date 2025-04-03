https://ria.ru/20250403/parizh-2009130232.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.04.2025

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в Париже применила слезоточивый газ, а также атаковала протестующих дубинками на студенческой акции против сокращений в госсекторе и против таможенных... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:25:00+03:00

2025-04-03T15:25:00+03:00

2025-04-03T15:56:00+03:00

в мире

франция

сша

париж

дональд трамп

элизабет борн

себастьян лекорню

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009137981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f8cd3f1e5c0043c2a7cff41e83121ce.jpg

ПАРИЖ, 3 апр – РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ, а также атаковала протестующих дубинками на студенческой акции против сокращений в госсекторе и против таможенных пошлин, введенных США, передает корреспондент РИА Новости. В Париже по призыву девяти профсоюзов образовательного сектора на манифестации вышли преподаватели и студенты. Акция началась у министерства образования. Участники держали плакаты с критикой экс-премьера, а ныне министра образования Франции Элизабет Борн. Протестующие устроили баррикады, поджигали мусорные баки и пытались разбить витрины и банкоматы. Вскоре после начала манифестации начались стычки студентов с полицией. Манифестанты жгли файеры и дымовые шашки и бросали в правоохранителей петарды. Полиция начала отталкивать агрессивно настроенных протестующих дубинками, был применен слезоточивый газ. Также в разгар манифестации участники подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики президента США Дональда Трампа и введенных им таможенных пошлин. К национальным акциям сотрудников госсектора 3 апреля призвали профсоюзы CGT, UNSA, FSU и Solidaires. Протесты в четверг проходят против падения покупательной способности государственных служащих. В коммюнике профсоюзы назвали 2025 год "черным годом для госсектора". Они указали на то, что правительство хочет заставить их работать больше с переходом на пенсии в 64 года при отсутствии индексации зарплат, снижении оплаты отпусков и "социальную несправедливость" из-за сокращения бюджета сектора госуслуг. Сотрудники сектора образования, в частности, раскритиковали сокращение порядка 250 преподавательских ставок в начальной и средней школах, из-за чего были закрыты 223 класса. Они также требуют отмены пенсионной реформы и 100% оплаты отпусков. Профсоюзы указали, что правительство "отменило ассигнования в размере 9,1 миллиарда евро на государственные расходы и социальное страхование", в то время как траты на оборону, наоборот, выросли. Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250308/feminizm-2003855059.html

https://ria.ru/20241205/parizh-1987623191.html

https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html

франция

сша

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты студентов в Париже против сокращения госсектора и таможенных пошлин, введенных США В Париже прошли протесты студентов – против сокращения госсектора, а также против таможенных пошлин, введенных США, передает корреспондент РИА Новости. Участники в разгар акции подожгли американский флаг, выкрикивая лозунги против политики Трампа. Полиция же применила слезоточивый газ и атаковала протестующих дубинками (на втором видео). 2025-04-03T15:25 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, париж, дональд трамп, элизабет борн, себастьян лекорню, евросоюз