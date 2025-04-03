Захарова оценила призыв Стубба к восстановлению отношений с Россией
Захарова: для восстановления отношений Финляндии с РФ нужны реальные меры
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Призыва президента Финляндии Александра Стубба насчет готовности к восстановлению связей с РФ мало, для возвращения отношений в норму нужны реальные меры с финской стороны, включая открытие границы и уход от антироссийских нарративов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придется многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия. Прекратить накачивать информационное пространство Финляндии беспочвенными антироссийскими нарративами, открыть заблокированную под надуманным предлогом российско-финляндскую границу, приостановить незаконное возведение на ней заградительных конструкций, снять запрет на автомобильное и железнодорожное движение между Финляндией и Россией", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя заявления Стубба.
Она также перечислила среди таких мер отказ от преследования финских граждан, выступающих за нормализацию отношений с Россией, и пересмотр агрессивного военного планирования.
"Главное - официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность искусственно насаждаемой странами коллективного Запада утопической и чреватой самыми разрушительными последствиями идеологии о якобы возможности нанесения России стратегического поражения", - добавила Захарова.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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