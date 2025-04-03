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В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе - РИА Новости, 03.04.2025
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11:14 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html
В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе
В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе - РИА Новости, 03.04.2025
В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе
Отец иноагента Леонида Волкова*, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"** (ФБК, признан в России экстремистским... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:14:00+03:00
2025-04-03T11:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
леонид волков
михаил волков
фонд борьбы с коррупцией
уральский федеральный университет
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Отец иноагента Леонида Волкова*, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"** (ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован), уже не работает в Уральском федеральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Судя по информации с сайта УрФУ, Михаил Волков – доктор физико-математических наук, профессор, работал в лаборатории комбинаторной алгебры. "Был нашим профессором, да. С 19 февраля не является нашим сотрудником", – сказал собеседник агентства. В четверг правоохранители задержали в Екатеринбурге отца Леонида Волкова* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по подозрению в финансировании ФБК**, сообщили ранее РИА Новости в силовых структурах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга** Экстремистская организация, запрещена в России.
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происшествия, екатеринбург, россия, леонид волков, михаил волков, фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Леонид Волков, Михаил Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Уральский федеральный университет, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе

Задержанный в Екатеринбурге отец иноагента Волкова уже не работает в УрФУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание УрФУ в Екатеринбурге
Здание УрФУ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание УрФУ в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Отец иноагента Леонида Волкова*, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"** (ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован), уже не работает в Уральском федеральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Судя по информации с сайта УрФУ, Михаил Волков – доктор физико-математических наук, профессор, работал в лаборатории комбинаторной алгебры.
"Был нашим профессором, да. С 19 февраля не является нашим сотрудником", – сказал собеседник агентства.
В четверг правоохранители задержали в Екатеринбурге отца Леонида Волкова* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по подозрению в финансировании ФБК**, сообщили ранее РИА Новости в силовых структурах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга
** Экстремистская организация, запрещена в России.
Леонид Волков** - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей
2 февраля, 05:42
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЛеонид ВолковМихаил ВолковФонд борьбы с коррупциейУральский федеральный университетФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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