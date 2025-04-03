https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html

В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе

В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе - РИА Новости, 03.04.2025

В УрФУ рассказали, что отец иноагента Волкова* не работает в вузе

Отец иноагента Леонида Волкова*, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"** (ФБК, признан в России экстремистским... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:14:00+03:00

2025-04-03T11:14:00+03:00

2025-04-03T11:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

леонид волков

михаил волков

фонд борьбы с коррупцией

уральский федеральный университет

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Отец иноагента Леонида Волкова*, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"** (ФБК, признан в России экстремистским и ликвидирован), уже не работает в Уральском федеральном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Судя по информации с сайта УрФУ, Михаил Волков – доктор физико-математических наук, профессор, работал в лаборатории комбинаторной алгебры. "Был нашим профессором, да. С 19 февраля не является нашим сотрудником", – сказал собеседник агентства. В четверг правоохранители задержали в Екатеринбурге отца Леонида Волкова* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по подозрению в финансировании ФБК**, сообщили ранее РИА Новости в силовых структурах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга** Экстремистская организация, запрещена в России.

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происшествия, екатеринбург, россия, леонид волков, михаил волков, фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)