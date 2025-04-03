https://ria.ru/20250403/oruzhie-2009053725.html

СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия

СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия - РИА Новости, 03.04.2025

СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия

Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:51:00+03:00

2025-04-03T10:51:00+03:00

2025-04-03T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано. "Армия США запланировала на декабрь проведение испытания... LRHW", - говорится в сообщении издания. Согласно прогнозам, первое подразделение американской армии, которому должны предоставить гиперзвуковые ракеты, начнет получать их в мае, отметил Лорензо. В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.

https://ria.ru/20241221/raketa-1990217816.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вооруженные силы сша