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СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия - РИА Новости, 03.04.2025
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10:51 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/oruzhie-2009053725.html
СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия
СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия - РИА Новости, 03.04.2025
СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия
Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано. "Армия США запланировала на декабрь проведение испытания... LRHW", - говорится в сообщении издания. Согласно прогнозам, первое подразделение американской армии, которому должны предоставить гиперзвуковые ракеты, начнет получать их в мае, отметил Лорензо. В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
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4.7
96
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в мире, сша, вооруженные силы сша
В мире, США, Вооруженные силы США
СМИ узнали дату нового испытания США гиперзвукового оружия

Defense News: США планируют провести испытание гиперзвукового оружия в декабре

© Public domainПусковая установка LRHW
Пусковая установка LRHW - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Public domain
Пусковая установка LRHW. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано.
"Армия США запланировала на декабрь проведение испытания... LRHW", - говорится в сообщении издания.
Согласно прогнозам, первое подразделение американской армии, которому должны предоставить гиперзвуковые ракеты, начнет получать их в мае, отметил Лорензо.
В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
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