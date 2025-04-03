https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости, 03.04.2025

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:22:00+03:00

2025-04-03T18:22:00+03:00

2025-04-03T18:22:00+03:00

россия

нато

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

европа

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008347768.html

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россия, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире, европа