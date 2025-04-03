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Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости, 03.04.2025
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18:22 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости, 03.04.2025
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:22:00+03:00
2025-04-03T18:22:00+03:00
россия
нато
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
европа
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире, европа
Россия, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Европа
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Главком НАТО Каволи заявил, что РФ рассчитывает на преимущество за счет Орешника

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц на саммите НАТО
Флаги стран-участниц на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц на саммите НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США.
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Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
РоссияНАТОРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"В миреЕвропа
 
 
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