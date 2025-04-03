https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости, 03.04.2025
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:22:00+03:00
2025-04-03T18:22:00+03:00
2025-04-03T18:22:00+03:00
россия
нато
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/63/1495136319_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_f91f08ba0d3ff75fc537d61d51343a6f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник". Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008347768.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/63/1495136319_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9978c639ee919b39b8bb824297228a61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", в мире, европа
Россия, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Европа
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Главком НАТО Каволи заявил, что РФ рассчитывает на преимущество за счет Орешника