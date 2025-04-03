https://ria.ru/20250403/opek-2009131160.html

Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2025

Восемь стран ОПЕК+ ускорят наращивание добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи договорились ускорить наращивание добычи нефти: теперь уже в мае будут добывать на 411 тысяч... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи договорились ускорить наращивание добычи нефти: теперь уже в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, говорится в официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи восьми стран ОПЕК+. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. "Восемь стран-участниц скорректируют добычу нефти на 411 тысяч баррелей в день, что равно трехмесячному наращиванию, в мае 2025 года", - сказано в коммюнике. Если не учитывать планы по компенсации перепроизводства, то это на 276 тысяч баррелей больше, чем восемь стран ОПЕК+ планировали на май ранее, следует из расчетов РИА Новости. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.

https://ria.ru/20250324/opek-2006989086.html

https://ria.ru/20250214/ssha-1999181027.html

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экономика, россия, саудовская аравия, опек, в мире