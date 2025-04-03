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В Липецке объявили опасность атаки беспилотников

В Липецке объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.04.2025

В Липецке объявили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА введена в Липецке и Липецком муниципальном округе в ночь на пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:35:00+03:00

2025-04-03T23:35:00+03:00

2025-04-03T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Липецке и Липецком муниципальном округе в ночь на пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 23.19 мск. Угроза атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе введена в 23.27 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!" - сообщил Артамонов. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецк, липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, безопасность