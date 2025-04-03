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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.04.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

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специальная военная операция на украине

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КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность