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В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/opasnost-2009199184.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.04.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность в пятый раз за день объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:33:00+03:00
2025-04-03T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 3 апр – РИА Новости. Авиационная опасность в пятый раз за день объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее авиационную опасность объявляли в 17:42 мск, а отменили спустя 34 минуты.
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Орловской области объявили авиационную опасность

В Орловской области в пятый раз за день объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТУЛА, 3 апр – РИА Новости. Авиационная опасность в пятый раз за день объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России.
"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Ранее авиационную опасность объявляли в 17:42 мск, а отменили спустя 34 минуты.
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16 марта, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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