https://ria.ru/20250403/opasnost-2009139806.html

В Орловской области объявили авиационную опасность

В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 03.04.2025

В Орловской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность в третий раз за день объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:02:00+03:00

2025-04-03T16:02:00+03:00

2025-04-03T16:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 3 апр – РИА Новости. Авиационная опасность в третий раз за день объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении. Ранее авиационную опасность объявляли в 14.04 мск, она продлилась 1 час 29 минут.

https://ria.ru/20250403/opasnost-2009016515.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)