https://ria.ru/20250403/oon-2009065698.html

В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине

В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине - РИА Новости, 03.04.2025

В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине

Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:36:00+03:00

2025-04-03T11:36:00+03:00

2025-04-03T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. "У нас (ООН - ред.) нет мандата. Но нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН. Конечно, необходимо соглашение между обеими сторонами. И весьма вероятно, что этот механизм потребует международного мандата от Совета Безопасности (ООН - ред.)", - заявил Лакруа в интервью газете Pais. При этом, по его словам, сейчас на Украине "прекращения огня нет, и никто не знает, как и когда оно может наступить", а все, что можно сказать о возможном механизме проверки его соблюдения, "является весьма гипотетическим". Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html

https://ria.ru/20250401/vsu-2008646011.html

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