В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине
Замгенсека ООН Лакруа: проверка соблюдения перемирия на Украине возможна
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
"У нас (ООН - ред.) нет мандата. Но нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН. Конечно, необходимо соглашение между обеими сторонами. И весьма вероятно, что этот механизм потребует международного мандата от Совета Безопасности (ООН - ред.)", - заявил Лакруа в интервью газете Pais.
При этом, по его словам, сейчас на Украине "прекращения огня нет, и никто не знает, как и когда оно может наступить", а все, что можно сказать о возможном механизме проверки его соблюдения, "является весьма гипотетическим".
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.