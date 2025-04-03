Рейтинг@Mail.ru
В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/oon-2009065698.html
В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине
В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине - РИА Новости, 03.04.2025
В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине
Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:36:00+03:00
2025-04-03T11:36:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. "У нас (ООН - ред.) нет мандата. Но нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН. Конечно, необходимо соглашение между обеими сторонами. И весьма вероятно, что этот механизм потребует международного мандата от Совета Безопасности (ООН - ред.)", - заявил Лакруа в интервью газете Pais. При этом, по его словам, сейчас на Украине "прекращения огня нет, и никто не знает, как и когда оно может наступить", а все, что можно сказать о возможном механизме проверки его соблюдения, "является весьма гипотетическим". Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html
https://ria.ru/20250401/vsu-2008646011.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН
В ООН оценили возможность проверки соблюдения перемирия на Украине

Замгенсека ООН Лакруа: проверка соблюдения перемирия на Украине возможна

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверка соблюдения прекращения огня на Украине может осуществляться несколькими государствами или ООН, но при условии согласия обеих сторон конфликта, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
"У нас (ООН - ред.) нет мандата. Но нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН. Конечно, необходимо соглашение между обеими сторонами. И весьма вероятно, что этот механизм потребует международного мандата от Совета Безопасности (ООН - ред.)", - заявил Лакруа в интервью газете Pais.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за перемирия на Украине
30 марта, 19:05
При этом, по его словам, сейчас на Украине "прекращения огня нет, и никто не знает, как и когда оно может наступить", а все, что можно сказать о возможном механизме проверки его соблюдения, "является весьма гипотетическим".
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В ВСУ стали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия
1 апреля, 14:14
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала