https://ria.ru/20250403/oon-2009003248.html

Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве

Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве - РИА Новости, 03.04.2025

Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве

Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:07:00+03:00

2025-04-03T01:07:00+03:00

2025-04-03T01:07:00+03:00

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ООН, 3 апр – РИА Новости. Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ официально направили запрос о сотрудничестве по уголовному делу, связанному с событиями в Буче в апреле 2022 года. Мы передали этот запрос в секретариат (ООН - ред.) 9 сентября 2024 года и направили официальные напоминания в ноябре 2024 года, январе и марте 2025 года. Коллеги, думаю, вы не удивитесь, если я скажу вам, что наш официальный запрос остается без ответа в течение семи месяцев", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа". Полянский отметил, что секретариат ООН не предоставил никакой запрошенной информации или документов, необходимых для надлежащего отправления правосудия. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004459393.html

https://ria.ru/20250327/oon-2007686323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, буча, киев, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон