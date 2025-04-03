Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве
Полянский: секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос России по Буче
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 3 апр – РИА Новости. Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ официально направили запрос о сотрудничестве по уголовному делу, связанному с событиями в Буче в апреле 2022 года. Мы передали этот запрос в секретариат (ООН - ред.) 9 сентября 2024 года и направили официальные напоминания в ноябре 2024 года, январе и марте 2025 года. Коллеги, думаю, вы не удивитесь, если я скажу вам, что наш официальный запрос остается без ответа в течение семи месяцев", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа".
Полянский отметил, что секретариат ООН не предоставил никакой запрошенной информации или документов, необходимых для надлежащего отправления правосудия.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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