Рейтинг@Mail.ru
Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/oon-2009003248.html
Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве
Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве - РИА Новости, 03.04.2025
Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве
Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:07:00+03:00
2025-04-03T01:07:00+03:00
в мире
россия
буча
киев
дмитрий полянский
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
ООН, 3 апр – РИА Новости. Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ официально направили запрос о сотрудничестве по уголовному делу, связанному с событиями в Буче в апреле 2022 года. Мы передали этот запрос в секретариат (ООН - ред.) 9 сентября 2024 года и направили официальные напоминания в ноябре 2024 года, январе и марте 2025 года. Коллеги, думаю, вы не удивитесь, если я скажу вам, что наш официальный запрос остается без ответа в течение семи месяцев", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа". Полянский отметил, что секретариат ООН не предоставил никакой запрошенной информации или документов, необходимых для надлежащего отправления правосудия. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004459393.html
https://ria.ru/20250327/oon-2007686323.html
россия
буча
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, буча, киев, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Буча, Киев, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН
Секретариат ООН игнорирует запрос России по Буче, заявили в постпредстве

Полянский: секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос России по Буче

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 3 апр – РИА Новости. Секретариат ООН семь месяцев игнорирует запрос российской стороны о сотрудничестве в расследовании украинской провокации в Буче, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ официально направили запрос о сотрудничестве по уголовному делу, связанному с событиями в Буче в апреле 2022 года. Мы передали этот запрос в секретариат (ООН - ред.) 9 сентября 2024 года и направили официальные напоминания в ноябре 2024 года, январе и марте 2025 года. Коллеги, думаю, вы не удивитесь, если я скажу вам, что наш официальный запрос остается без ответа в течение семи месяцев", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Россия все еще не получила имен погибших в Буче, заявил Лавров
12 марта, 09:22
Полянский отметил, что секретариат ООН не предоставил никакой запрошенной информации или документов, необходимых для надлежащего отправления правосудия.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Небензя заявил о росте авторитета России в ООН
27 марта, 14:24
 
В миреРоссияБучаКиевДмитрий ПолянскийДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала