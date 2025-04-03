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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.04.2025
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:23:00+03:00
2025-04-03T00:23:00+03:00
2025-04-03T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 23 боеприпаса. По данным управления, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, в том числе подросток. В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 боеприпаса