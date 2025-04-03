https://ria.ru/20250403/obstrel-2009136296.html

В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево

В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево - РИА Новости, 03.04.2025

В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево

ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север". РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:48:00+03:00

2025-04-03T15:48:00+03:00

2025-04-03T16:44:00+03:00

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курская область

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север". "Эвакуация шла тяжело – попали под обстрел из миномёта. Били не прицельно, но били по нам. Сначала дошли до одного подвала, потом до другого", – рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой". По его словам, на маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины