Рейтинг@Mail.ru
В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 03.04.2025 (обновлено: 16:44 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/obstrel-2009136296.html
В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево
В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево - РИА Новости, 03.04.2025
В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево
ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север". РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:48:00+03:00
2025-04-03T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005335290_0:194:3236:2014_1920x0_80_0_0_5e279beaa363a7aff5974ceb41e10cd1.jpg
КУРСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север". "Эвакуация шла тяжело – попали под обстрел из миномёта. Били не прицельно, но били по нам. Сначала дошли до одного подвала, потом до другого", – рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой". По его словам, на маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005335290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf0d9061d6c1c16fb30ef9dfbea72d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево

ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей Гуево в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей в Курской области
Эвакуация мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Эвакуация шла тяжело – попали под обстрел из миномёта. Били не прицельно, но били по нам. Сначала дошли до одного подвала, потом до другого", – рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой".
По его словам, на маршруте несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия для безопасности мирных граждан, которых выводили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала