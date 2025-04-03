https://ria.ru/20250403/obschestvo-2009018980.html
В России предложили учредить День защитника исторической правды
В России предложили учредить День защитника исторической правды - РИА Новости, 03.04.2025
В России предложили учредить День защитника исторической правды
Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:27:00+03:00
2025-04-03T05:27:00+03:00
2025-04-03T05:27:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
российское историческое общество
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 28 марта день Защитника исторической правды, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Межрегиональное общественное движение "Здоровый Выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 28 марта как Дня защитника исторической правды (кратко – Дня защитника истории) путем внесения соответствующих изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказано в обращении. В документе уточняется, что на сегодняшний день Всемирный день историка отмечается 28 марта и является профессиональным праздником историков, преподавателей, исследователей и всех, кто связан с изучением прошлого, в России он отмечается с 2006 года по инициативе Российского исторического общества, однако до сих пор не закреплен на законодательном уровне. Отмечается, что в условиях масштабной информационной войны, развязанной против России, особенно важно защитить объективную историческую правду от фальсификаций и попыток ангажированных западных СМИ пересмотреть итоги Второй мировой войны, так как в настоящее время наблюдаются грубые попытки принизить решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом, исказить факты, стереть из памяти подвиг предков. Кроме того, в документе подчеркивается, что особенно актуально принятие этого решения в 2025 году, когда Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и легитимизация этого дня позволила бы включить его в государственные календари мероприятий, выделять бюджетные средства на проведение просветительских и патриотических программ для молодежи, организовывать научные и образовательные инициативы по всей России.
https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html
https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, российское историческое общество
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Российское историческое общество
В России предложили учредить День защитника исторической правды
Лидер "Здорового выбора" предложил учредить День защитника исторической правды
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 28 марта день Защитника исторической правды, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Межрегиональное общественное движение "Здоровый Выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 28 марта как Дня защитника исторической правды (кратко – Дня защитника истории) путем внесения соответствующих изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказано в обращении.
В документе уточняется, что на сегодняшний день Всемирный день историка отмечается 28 марта и является профессиональным праздником историков, преподавателей, исследователей и всех, кто связан с изучением прошлого, в России
он отмечается с 2006 года по инициативе Российского исторического общества
, однако до сих пор не закреплен на законодательном уровне.
Отмечается, что в условиях масштабной информационной войны, развязанной против России, особенно важно защитить объективную историческую правду от фальсификаций и попыток ангажированных западных СМИ пересмотреть итоги Второй мировой войны, так как в настоящее время наблюдаются грубые попытки принизить решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом, исказить факты, стереть из памяти подвиг предков.
Кроме того, в документе подчеркивается, что особенно актуально принятие этого решения в 2025 году, когда Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и легитимизация этого дня позволила бы включить его в государственные календари мероприятий, выделять бюджетные средства на проведение просветительских и патриотических программ для молодежи, организовывать научные и образовательные инициативы по всей России.