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В России предложили учредить День защитника исторической правды - РИА Новости, 03.04.2025
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05:27 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/obschestvo-2009018980.html
В России предложили учредить День защитника исторической правды
В России предложили учредить День защитника исторической правды - РИА Новости, 03.04.2025
В России предложили учредить День защитника исторической правды
Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:27:00+03:00
2025-04-03T05:27:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
российское историческое общество
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 28 марта день Защитника исторической правды, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Межрегиональное общественное движение "Здоровый Выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 28 марта как Дня защитника исторической правды (кратко – Дня защитника истории) путем внесения соответствующих изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказано в обращении. В документе уточняется, что на сегодняшний день Всемирный день историка отмечается 28 марта и является профессиональным праздником историков, преподавателей, исследователей и всех, кто связан с изучением прошлого, в России он отмечается с 2006 года по инициативе Российского исторического общества, однако до сих пор не закреплен на законодательном уровне. Отмечается, что в условиях масштабной информационной войны, развязанной против России, особенно важно защитить объективную историческую правду от фальсификаций и попыток ангажированных западных СМИ пересмотреть итоги Второй мировой войны, так как в настоящее время наблюдаются грубые попытки принизить решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом, исказить факты, стереть из памяти подвиг предков. Кроме того, в документе подчеркивается, что особенно актуально принятие этого решения в 2025 году, когда Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и легитимизация этого дня позволила бы включить его в государственные календари мероприятий, выделять бюджетные средства на проведение просветительских и патриотических программ для молодежи, организовывать научные и образовательные инициативы по всей России.
https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html
https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
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общество, россия, вячеслав володин, российское историческое общество
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Российское историческое общество
В России предложили учредить День защитника исторической правды

Лидер "Здорового выбора" предложил учредить День защитника исторической правды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 28 марта день Защитника исторической правды, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Межрегиональное общественное движение "Здоровый Выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 28 марта как Дня защитника исторической правды (кратко – Дня защитника истории) путем внесения соответствующих изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказано в обращении.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Володин призвал делать все для сохранения исторической правды
2 февраля, 10:43
В документе уточняется, что на сегодняшний день Всемирный день историка отмечается 28 марта и является профессиональным праздником историков, преподавателей, исследователей и всех, кто связан с изучением прошлого, в России он отмечается с 2006 года по инициативе Российского исторического общества, однако до сих пор не закреплен на законодательном уровне.
Отмечается, что в условиях масштабной информационной войны, развязанной против России, особенно важно защитить объективную историческую правду от фальсификаций и попыток ангажированных западных СМИ пересмотреть итоги Второй мировой войны, так как в настоящее время наблюдаются грубые попытки принизить решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом, исказить факты, стереть из памяти подвиг предков.
Кроме того, в документе подчеркивается, что особенно актуально принятие этого решения в 2025 году, когда Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и легитимизация этого дня позволила бы включить его в государственные календари мероприятий, выделять бюджетные средства на проведение просветительских и патриотических программ для молодежи, организовывать научные и образовательные инициативы по всей России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря 2024, 13:56
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинРоссийское историческое общество
 
 
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