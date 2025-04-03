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Everia Life получила рейтинг НРА на уровне "АА-(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 03.04.2025
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10:00 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/nra-2008970620.html
Everia Life получила рейтинг НРА на уровне "АА-(RU)", прогноз стабильный
Everia Life получила рейтинг НРА на уровне "АА-(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 03.04.2025
Everia Life получила рейтинг НРА на уровне "АА-(RU)", прогноз стабильный
Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило страховой компании Everia Life (ООО СК "Эверия Лайф", ранее ООО "ППФ Страхование жизни") кредитный рейтинг на РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:00:00+03:00
2025-04-03T10:00:00+03:00
россия
страхование
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило страховой компании Everia Life (ООО СК "Эверия Лайф", ранее ООО "ППФ Страхование жизни") кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает компания.Как отмечается, в частности, в отчете на сайте НРА, объем заработанных компанией страховых премий за 2024 год достиг 5,6 миллиарда рублей, увеличившись на 8,74% год к году. Объем страховых выплат вырос на 17,69% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль компании за 2024 год сформирована в сумме 1,6 миллиарда рублей (+940 миллионов рублей или 152% к показателю за прошлый год). Общий совокупный доход за 2024 год составил 572 миллиона рублей против убытка за 2023 год в размере 213 миллионов рублей.По состоянию на 31 декабря 2024 года активы Everia Life составили 27,3 миллиарда рублей, страховые резервы — 20,2 миллиарда рублей. Аналитики НРА отметили высокое кредитное качество активов. Компания обладает бессрочными лицензиями на осуществление добровольного личного страхования, включая страхование жизни."Для нас присвоение рейтинга "АА-" со стабильным прогнозом — важный внешний сигнал, подтверждающий нашу финансовую устойчивость и правильность выбранного стратегического фокуса на долгосрочную работу с клиентами. Мы... уверены, что сохраним темпы роста и продолжим развивать страхование жизни в России на качественно новом уровне", - сказал председатель правления Everia Life Вит Седлачек, его слова приводятся в сообщении компании.Компания основана в 2002 году (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование жизни, "Чешская страховая компания" и "ППФ Страхование жизни"). В марте 2025 года начался процесс ребрендинга: страховщик сменил название на Everia Life, сохранив при этом команду, бизнес-модель и ключевые принципы работы. Собственником ООО СК "Эверия Лайф" является Inweasta ("Инвиста") — международная инвестиционная группа, работающая в 12 странах.
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россия, страхование
Россия, Страхование
Everia Life получила рейтинг НРА на уровне "АА-(RU)", прогноз стабильный

НРА присвоило Everia Life кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"

© Depositphotos.com / NewAfricaПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Depositphotos.com / NewAfrica
Подписание документов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило страховой компании Everia Life (ООО СК "Эверия Лайф", ранее ООО "ППФ Страхование жизни") кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает компания.
Как отмечается, в частности, в отчете на сайте НРА, объем заработанных компанией страховых премий за 2024 год достиг 5,6 миллиарда рублей, увеличившись на 8,74% год к году. Объем страховых выплат вырос на 17,69% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль компании за 2024 год сформирована в сумме 1,6 миллиарда рублей (+940 миллионов рублей или 152% к показателю за прошлый год). Общий совокупный доход за 2024 год составил 572 миллиона рублей против убытка за 2023 год в размере 213 миллионов рублей.
По состоянию на 31 декабря 2024 года активы Everia Life составили 27,3 миллиарда рублей, страховые резервы — 20,2 миллиарда рублей. Аналитики НРА отметили высокое кредитное качество активов. Компания обладает бессрочными лицензиями на осуществление добровольного личного страхования, включая страхование жизни.
"Для нас присвоение рейтинга "АА-" со стабильным прогнозом — важный внешний сигнал, подтверждающий нашу финансовую устойчивость и правильность выбранного стратегического фокуса на долгосрочную работу с клиентами. Мы... уверены, что сохраним темпы роста и продолжим развивать страхование жизни в России на качественно новом уровне", - сказал председатель правления Everia Life Вит Седлачек, его слова приводятся в сообщении компании.
Компания основана в 2002 году (ранее работала под брендами Generali PPF Страхование жизни, "Чешская страховая компания" и "ППФ Страхование жизни"). В марте 2025 года начался процесс ребрендинга: страховщик сменил название на Everia Life, сохранив при этом команду, бизнес-модель и ключевые принципы работы. Собственником ООО СК "Эверия Лайф" является Inweasta ("Инвиста") — международная инвестиционная группа, работающая в 12 странах.
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