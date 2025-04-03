https://ria.ru/20250403/noize-2009142685.html

В Госдуме попросили РКН проверить песни Noize MC*

В Госдуме попросили РКН проверить песни Noize MC* - РИА Новости, 03.04.2025

В Госдуме попросили РКН проверить песни Noize MC*

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить песни признанного иноагентом исполнителя... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:18:00+03:00

2025-04-03T16:18:00+03:00

2025-04-03T16:18:00+03:00

россия

амир хамитов

андрей липов

noize mc (иван алексеев)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить песни признанного иноагентом исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев*) на нарушение норм российского законодательства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, Андрей Юрьевич, инициировать проведение проверки творческой продукции рэпера Noize MC*, признанного иноатентом, с точки зрения нарушения норм действующего законодательства", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Хамитов, Noize MC* не просто "трусливо сбежал" за границу, как другие иноагенты, а регулярно выдает "омерзительные реплики" в адрес России и открыто спонсирует ВСУ. "Причем не просто не скрывает, но даже хвастается этим. И вот такому, с позволения сказать, "артисту" мы даем возможность популяризировать свои песни и зарабатывать в нашей стране? Тому, на чьи деньги происходит военная атака на наших жителей? Почему из его последнего альбома заблокирована только часть песен? Разве в остальных он кается и просит прощения за все гадости, которые успел наговорить про свою Родину? Вряд ли", - сказал депутат Госдумы. Он отметил, что учитывая деятельность исполнителя в целом, можно с высокой долей вероятности предположить наличие в них незаконного контента. "Поэтому я и прошу Роскомнадзор проверить все, что выпустил этот рэпер и что до сих пор доступно на наших площадках. За свою жизнь пусть отвечает он сам, но наша задача – оградить детей и подростков от таких вот "моральных", а точнее, аморальных авторитетов, пытающихся привить им деструктивные ценности", - добавил Хамитов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html

https://ria.ru/20231123/shaman-1911301812.html

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россия, амир хамитов, андрей липов, noize mc (иван алексеев), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)