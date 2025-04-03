https://ria.ru/20250403/niger-2009222195.html

Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны

Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны - РИА Новости, 03.04.2025

Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны

Если Москва поставит дополнительное оборудование Нигеру, то он готов пригласить больше инструкторов для обучения сил обороны страны, Ниамей удовлетворен... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:32:00+03:00

2025-04-03T23:32:00+03:00

2025-04-03T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Если Москва поставит дополнительное оборудование Нигеру, то он готов пригласить больше инструкторов для обучения сил обороны страны, Ниамей удовлетворен сотрудничеством в этой области, заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. "Действительно, у нас в Нигере есть российские инструкторы. Это нормально, это очевидно, у нас российское оборудование. Нормально, что у нас есть российские инструкторы, которые обучают наших людей, наши силы обороны и безопасности использованию и обслуживанию этого оборудования. Поэтому, очевидно, учитывая темпы нашего сотрудничества... мы будем увеличивать количество инструкторов в зависимости от поставляемого оборудования", - рассказал Бакари Яу Сангаре агентству По его словам, планирование в этом контексте будет осуществляться, исходя из скорости поставок оборудования. "Если Россия поставит нам новую технику, нам понадобятся инструкторы, способные обучить наших людей, наши силы обороны и безопасности тому, как использовать и обслуживать эту технику… В настоящее время там (в Нигере - ред.) находятся инструкторы, которые обучают наши силы обороны и безопасности работе на российской технике, которая у нас есть в настоящее время. И мы удовлетворены этим сотрудничеством, тем, как происходит передача знаний. И очевидно, что, когда будет доставлено новое оборудование, отличающееся от того, что у нас уже есть, очевидно, что мы призовем инструкторов, которые в совершенстве владеют этим оборудованием и которые передадут знания нашим силам обороны и безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250123/rossiya-1995147927.html

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