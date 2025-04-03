Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны
Глава МИД: Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны
Вид на Ниамей из Большой мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Если Москва поставит дополнительное оборудование Нигеру, то он готов пригласить больше инструкторов для обучения сил обороны страны, Ниамей удовлетворен сотрудничеством в этой области, заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.
"Действительно, у нас в Нигере есть российские инструкторы. Это нормально, это очевидно, у нас российское оборудование. Нормально, что у нас есть российские инструкторы, которые обучают наших людей, наши силы обороны и безопасности использованию и обслуживанию этого оборудования. Поэтому, очевидно, учитывая темпы нашего сотрудничества... мы будем увеличивать количество инструкторов в зависимости от поставляемого оборудования", - рассказал Бакари Яу Сангаре агентству
По его словам, планирование в этом контексте будет осуществляться, исходя из скорости поставок оборудования.
"Если Россия поставит нам новую технику, нам понадобятся инструкторы, способные обучить наших людей, наши силы обороны и безопасности тому, как использовать и обслуживать эту технику… В настоящее время там (в Нигере - ред.) находятся инструкторы, которые обучают наши силы обороны и безопасности работе на российской технике, которая у нас есть в настоящее время. И мы удовлетворены этим сотрудничеством, тем, как происходит передача знаний. И очевидно, что, когда будет доставлено новое оборудование, отличающееся от того, что у нас уже есть, очевидно, что мы призовем инструкторов, которые в совершенстве владеют этим оборудованием и которые передадут знания нашим силам обороны и безопасности", - подчеркнул он.
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