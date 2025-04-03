https://ria.ru/20250403/niger-2009215234.html

Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам

Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам - РИА Новости, 03.04.2025

Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам

Переговоры Нигера с "Росатомом" по разведке и эксплуатации природных ресурсов страны находятся "на продвинутом этапе", заявил РИА Новости глава МИД Нигера... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Переговоры Нигера с "Росатомом" по разведке и эксплуатации природных ресурсов страны находятся "на продвинутом этапе", заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. "Есть "Росатом", который уже находится в Нигере и ведет переговоры о разведке и эксплуатации наших ресурсов. Есть подтвержденные запасы, которые мы рассматриваем для разработки. Итак, переговоры уже ведутся, и они находятся на весьма продвинутом этапе",- рассказал Бакари Яу Сангаре агентству. Он добавил, что Ниамей отдает предпочтение российским компаниям, поскольку Россия является стратегическим партнером. "Потому что Россия — это страна, которая всегда позиционировала себя как страна, помогающая слабо развитым государствам преодолеть отсталость. В то время как другие держат в определенной зависимости… Поэтому очевидно, что, если нам придется выбирать, мы однозначно выберем российские компании", - подчеркнул министр. Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи сообщал РИА Новости, что страна ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html

https://ria.ru/20241110/aes-1982934840.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, нигер