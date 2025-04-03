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Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам - РИА Новости, 03.04.2025
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21:49 03.04.2025 (обновлено: 21:51 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/niger-2009215234.html
Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам
Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам - РИА Новости, 03.04.2025
Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам
Переговоры Нигера с "Росатомом" по разведке и эксплуатации природных ресурсов страны находятся "на продвинутом этапе", заявил РИА Новости глава МИД Нигера... РИА Новости, 03.04.2025
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
нигер
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Переговоры Нигера с "Росатомом" по разведке и эксплуатации природных ресурсов страны находятся "на продвинутом этапе", заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. "Есть "Росатом", который уже находится в Нигере и ведет переговоры о разведке и эксплуатации наших ресурсов. Есть подтвержденные запасы, которые мы рассматриваем для разработки. Итак, переговоры уже ведутся, и они находятся на весьма продвинутом этапе",- рассказал Бакари Яу Сангаре агентству. Он добавил, что Ниамей отдает предпочтение российским компаниям, поскольку Россия является стратегическим партнером. "Потому что Россия — это страна, которая всегда позиционировала себя как страна, помогающая слабо развитым государствам преодолеть отсталость. В то время как другие держат в определенной зависимости… Поэтому очевидно, что, если нам придется выбирать, мы однозначно выберем российские компании", - подчеркнул министр. Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи сообщал РИА Новости, что страна ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере.
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978125712.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, нигер
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Нигер
Глава МИД Нигера рассказал о переговорах с Россией по ресурсам

Глава МИД Нигера Сангаре: переговоры с Росатомом находятся на продвинутом этапе

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей из Большой мечети
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей из Большой мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Переговоры Нигера с "Росатомом" по разведке и эксплуатации природных ресурсов страны находятся "на продвинутом этапе", заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.
"Есть "Росатом", который уже находится в Нигере и ведет переговоры о разведке и эксплуатации наших ресурсов. Есть подтвержденные запасы, которые мы рассматриваем для разработки. Итак, переговоры уже ведутся, и они находятся на весьма продвинутом этапе",- рассказал Бакари Яу Сангаре агентству.
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Он добавил, что Ниамей отдает предпочтение российским компаниям, поскольку Россия является стратегическим партнером.
"Потому что Россия — это страна, которая всегда позиционировала себя как страна, помогающая слабо развитым государствам преодолеть отсталость. В то время как другие держат в определенной зависимости… Поэтому очевидно, что, если нам придется выбирать, мы однозначно выберем российские компании", - подчеркнул министр.
Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи сообщал РИА Новости, что страна ведет переговоры с "Росатомом" по поводу сотрудничества в горнодобывающей сфере.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреНигер
 
 
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