https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009022816.html

Нетаньяху прибыл в Венгрию

Нетаньяху прибыл в Венгрию - РИА Новости, 03.04.2025

Нетаньяху прибыл в Венгрию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:16:00+03:00

2025-04-03T06:16:00+03:00

2025-04-03T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. "Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту. МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.

https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html

https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, венгрия, европа, биньямин нетаньяху, йоав галант, виктор орбан, международный уголовный суд