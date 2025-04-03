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Нетаньяху прибыл в Венгрию - РИА Новости, 03.04.2025
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06:16 03.04.2025 (обновлено: 10:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009022816.html
Нетаньяху прибыл в Венгрию
Нетаньяху прибыл в Венгрию - РИА Новости, 03.04.2025
Нетаньяху прибыл в Венгрию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:16:00+03:00
2025-04-03T10:17:00+03:00
в мире
израиль
венгрия
европа
биньямин нетаньяху
йоав галант
виктор орбан
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. "Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту. МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html
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в мире, израиль, венгрия, европа, биньямин нетаньяху, йоав галант, виктор орбан, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Венгрия, Европа, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Виктор Орбан, Международный уголовный суд
Нетаньяху прибыл в Венгрию

Нетяньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

© Фото : @szalay.bobrovniczky.kristofПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. 3 апреля 2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : @szalay.bobrovniczky.kristof
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.
Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.
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30 марта, 21:09
"Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту.
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
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В миреИзраильВенгрияЕвропаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантВиктор ОрбанМеждународный уголовный суд
 
 
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