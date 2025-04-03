https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009022816.html
Нетаньяху прибыл в Венгрию
Нетаньяху прибыл в Венгрию - РИА Новости, 03.04.2025
Нетаньяху прибыл в Венгрию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:16:00+03:00
2025-04-03T06:16:00+03:00
2025-04-03T10:17:00+03:00
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биньямин нетаньяху
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виктор орбан
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки. Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. "Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту. МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, венгрия, европа, биньямин нетаньяху, йоав галант, виктор орбан, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Венгрия, Европа, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Виктор Орбан, Международный уголовный суд
Нетаньяху прибыл в Венгрию
Нетяньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест