https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

Русская Немезида прописала высшую меру

Русская Немезида прописала высшую меру - РИА Новости, 03.04.2025

Русская Немезида прописала высшую меру

В начале СВО несть числа было желающим заставить Россию "ответить за все". Отпетые мошенники выписывали какие-то нелепые ордера на арест, записывали нас на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T08:01:00+03:00

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В начале СВО несть числа было желающим заставить Россию "ответить за все". Отпетые мошенники выписывали какие-то нелепые ордера на арест, записывали нас на "Миротворец", пачками раздавали индивидуальные санкции. Но мы сражались и побеждали, и теперь вопрос встал по-другому: кто ответит за преступления против России и россиян? Кому светит новый Нюрнберг?Вчера вечером прошло неформальное заседание Совбеза ООН по вопросам преступлений киевского режима. В повестке встречи — кровавая инсценировка в Буче весной 2022 года. Вторая тема — беспристрастный рассказ о преступлениях вэсэушников и иностранных наемников в Курской области. Наша армия как раз заканчивает освобождать там последние поселки. То, что видят там бойцы, наводит леденящий ужас.Трупы мирных граждан со следами пыток. Тела погибших, сваленные в погреба. Человек, убитый выстрелом в упор прямо во дворе собственного дома. Расстрелянные, взорванные, сожженные машины тех, кто пытался бежать от оккупантов, — боевики прицельно палили по семьям, детям, старикам.За что? Зачем они все это делали? Почему мучали мирных ни в чем не повинных граждан, издевались над стариками, убивали детей, отвергнув, похоронив в себе все человеческое? Все это давно пора обсудить в самой высокой инстанции ООН. То, что творили оккупанты в Курской области, это классические "преступления против человечества".Фотографии и видео с места преступлений один в один похожи на снимки, которые делали гитлеровцы примерно в тех же местах. Негодяи, пытавшие и убивавшие наших людей, — это наследники фашистов по прямой — и нет, совершенно не важно, есть ли у них татуировки со свастикой. Свастика у них в сердце.Одной из первых жертв оккупантов стала 24-летняя Нина Кузнецова. Беременная женщина пыталась эвакуироваться на машине со своим мужем, мамой и годовалым сыном. Вэсэушники обстреляли автомобиль, прекрасно понимая, что это обычная семья, пытающаяся спастись от войны. Нина умирала на глазах своих родных.Страшным свидетельством зверств оккупантов стал дневник Татьяны Сергеевны Васьковой. В самом начале оккупации пожилая женщина спасла от гибели своего внука — развязала его и помогла бежать, пока вэсэушники отвлеклись. Оставшись в одиночестве, она долгие месяцы умирала от голода и холода, смотрела на фотографии родных и каждый день писала дневник, понимая, что прощается с жизнью.Двадцатое октября: "<...> температура шесть градусов в хате. Я жива <...> Я жила, спала в сарае под столом <...> Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней".Пятнадцатое ноября: "После войны найдите хоть косточку и похороните подле Светы, а душа на небе. <...> Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую вас всех". Это последняя запись Татьяны Сергеевны.В домах села Мартыновка, где жила 77-летняя Васькова, не было ни электричества, ни газа, ни воды, все было разрушено. Оккупанты практически обрекли местных жителей на смерть. Дневник Татьяны Сергеевны до ужаса напоминает дневник Тани Савичевой, девочки, потерявшей в Ленинградской блокаде всех родных. Помните это "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня"?Точно так же, как мы храним память о ленинградской блокаде, мы не имеем права забыть и страдания курян. И мы никогда не дадим забыть об этом миру. Это наш святой долг перед погибшими.Встреча в Совбезе — это отнюдь не попытка бить на жалость, это грозное предупреждение о неизбежной расплате. Возмездие вэсэушникам и иностранным наемникам, лютовавшим в Курской области, приходит уже сейчас — лишь немногим удается дожить до суда, остальным наша Немезида прописывает высшую меру прямо на поле боя. Недаром президент Путин распорядился относиться ко всем оккупантам в Курской области как к террористам.Однако по всему миру есть еще ребята, которым стоит опасаться нашего и международного правосудия. Это успевшие убежать наемники и вэсэушники. Это иностранные журналисты, незаконно пересекшие нашу границу и записывавшие свои стендапы в Судже. Это спонсоры и покровители украинских нацистов — Россия, как постоянный член Совбеза ООН, сумеет добиться их наказания.И не надо надеяться на забвение. Сейчас задача нашей дипломатии — добиться признания наших обвинений на международном уровне. И тогда возмездие настигнет всех виновных. Бесполезно будет метаться по миру, меняя паспорта и делая пластические операции. Жернова господни мелят медленно, но верно.Второй Нюрнберг неотвратим — и отвечать на нем придется не только исполнителям, но и их хозяевам, и иностранным заказчикам, и всем спонсорам международного терроризма.

https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html

https://ria.ru/20250321/dnevnik-2006452557.html

https://ria.ru/20250402/miroshnik-2008924031.html

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аналитика, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация