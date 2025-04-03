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Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/nato-2009208009.html
Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер
Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер - РИА Новости, 03.04.2025
Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что конфликт на Украине носит не региональный, а глобальный характер, и что некоторые страны якобы "внимательно следят", кто... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:28:00+03:00
2025-04-03T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
марк рютте
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что конфликт на Украине носит не региональный, а глобальный характер, и что некоторые страны якобы "внимательно следят", кто одержит победу: Россия или Запад. "Совершенно очевидно, что это не региональный, а глобальный конфликт, поскольку Россия работает при поддержке Китая, КНДР и Ирана, и, в конечном счете, есть аудитория, которая будет судить об исходе этой войны... Кто выйдет победителем: Россия или Запад", - сказал он в совместном заявлении с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО-Украина. Генсек НАТО также уверен, что итоги конфликта "послужат основой для дальнейших шагов Китая в индо-тихоокеанском регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250403/army-2009190188.html
https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html
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россия, украина, марк рютте, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО, В мире
Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер

Рютте назвал характер конфликта на Украине глобальный, а не региональным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что конфликт на Украине носит не региональный, а глобальный характер, и что некоторые страны якобы "внимательно следят", кто одержит победу: Россия или Запад.
"Совершенно очевидно, что это не региональный, а глобальный конфликт, поскольку Россия работает при поддержке Китая, КНДР и Ирана, и, в конечном счете, есть аудитория, которая будет судить об исходе этой войны... Кто выйдет победителем: Россия или Запад", - сказал он в совместном заявлении с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО-Украина.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Главком НАТО неожиданно высказался о российской армии
Вчера, 18:51
Генсек НАТО также уверен, что итоги конфликта "послужат основой для дальнейших шагов Китая в индо-тихоокеанском регионе".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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