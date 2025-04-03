Генсек НАТО утверждает, что конфликт на Украине носит глобальный характер
Рютте назвал характер конфликта на Украине глобальный, а не региональным
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что конфликт на Украине носит не региональный, а глобальный характер, и что некоторые страны якобы "внимательно следят", кто одержит победу: Россия или Запад.
"Совершенно очевидно, что это не региональный, а глобальный конфликт, поскольку Россия работает при поддержке Китая, КНДР и Ирана, и, в конечном счете, есть аудитория, которая будет судить об исходе этой войны... Кто выйдет победителем: Россия или Запад", - сказал он в совместном заявлении с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО-Украина.
Генсек НАТО также уверен, что итоги конфликта "послужат основой для дальнейших шагов Китая в индо-тихоокеанском регионе".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".