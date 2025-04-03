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НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16 - РИА Новости, 03.04.2025
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20:15 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/nato-2009205560.html
НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16
НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16 - РИА Новости, 03.04.2025
НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16
Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:15:00+03:00
2025-04-03T20:15:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Там есть F-16, есть пилоты, больше F-16 готовятся к размещению", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената. По его словам, переданные Нидерландами и Данией истребители "активны, летают каждый день". Техникой управляют прошедшие обучение украинские пилоты, сказал Каволи. Он добавил, что пилоты продолжают проходить подготовку в различных странах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/istrebiteli-2003423932.html
https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16
НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16

Командующий НАТО Каволи: дополнительные F-16 для Украины готовятся к передаче

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Там есть F-16, есть пилоты, больше F-16 готовятся к размещению", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената.
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По его словам, переданные Нидерландами и Данией истребители "активны, летают каждый день". Техникой управляют прошедшие обучение украинские пилоты, сказал Каволи. Он добавил, что пилоты продолжают проходить подготовку в различных странах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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