https://ria.ru/20250403/nato-2009205560.html

НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16

НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16 - РИА Новости, 03.04.2025

НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16

Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:15:00+03:00

2025-04-03T20:15:00+03:00

2025-04-03T20:15:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Там есть F-16, есть пилоты, больше F-16 готовятся к размещению", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената. По его словам, переданные Нидерландами и Данией истребители "активны, летают каждый день". Техникой управляют прошедшие обучение украинские пилоты, сказал Каволи. Он добавил, что пилоты продолжают проходить подготовку в различных странах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/istrebiteli-2003423932.html

https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, f-16