НАТО готовит к передаче Украине дополнительные F-16
Командующий НАТО Каволи: дополнительные F-16 для Украины готовятся к передаче
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Переданные Украине F-16 "летают каждый день", дополнительные истребители готовятся к передаче, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Там есть F-16, есть пилоты, больше F-16 готовятся к размещению", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената.
По его словам, переданные Нидерландами и Данией истребители "активны, летают каждый день". Техникой управляют прошедшие обучение украинские пилоты, сказал Каволи. Он добавил, что пилоты продолжают проходить подготовку в различных странах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.