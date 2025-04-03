https://ria.ru/20250403/nato-2009188100.html

Главком НАТО назвал Россию "хронической угрозой" для США

Главком НАТО назвал Россию "хронической угрозой" для США - РИА Новости, 03.04.2025

Главком НАТО назвал Россию "хронической угрозой" для США

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что Россия якобы является "хронической угрозой" для США. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:43:00+03:00

2025-04-03T18:43:00+03:00

2025-04-03T19:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что Россия якобы является "хронической угрозой" для США. "Россия представляет хроническую угрозу для США", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. По его мнению, украинский конфликт якобы направлен на получение Россией "геополитического преимущества". Как заявил генерал, российская армия растет "быстрее, чем предполагали большинство аналитиков", это касается в том числе замены техники и совершенствования боеприпасов. Каволи отметил, что американские военные анализируют украинский конфликт, чтобы извлечь из него уроки. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250402/pozitsija-2008826712.html

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россия, европа, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире