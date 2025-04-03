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НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной - РИА Новости, 03.04.2025
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Наука
 
02:41 03.04.2025 (обновлено: 03:20 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html
НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной
НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной - РИА Новости, 03.04.2025
НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной
Американское космическое агентство НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:41:00+03:00
2025-04-03T03:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8 процента.Ранее в феврале этот показатель составлял 1,7 процента. Тогда же ученые практически исключили падение астероида на Землю после уточнения данных — вероятность снизилась с 3,1 процента до 0,004 процента.&quot;Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА ... обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года &lt;...&gt; до 3,8 процента&quot;, — говорится в заявлении.С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" агентство также уточнило размеры 2024 YR4 — согласно новым данным, его диаметр составляет 53-67 метров. Отмечается, что обсерваторию вновь задеюствуют для наблюдения за астероидом в мае.Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров. Он в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, упавшего на Урале 15 февраля 2013 года, его размер достигал около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых попали в больницу.
https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html
https://ria.ru/20250214/yr4-1999109668.html
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луна, земля, наса, космос, в мире
Наука, Луна, Земля, НАСА, Космос, В мире
НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной

НАСА: угрожавший Земле астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8 процента.
Ранее в феврале этот показатель составлял 1,7 процента. Тогда же ученые практически исключили падение астероида на Землю после уточнения данных — вероятность снизилась с 3,1 процента до 0,004 процента.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей
25 февраля, 12:46
«

"Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА ... обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года <...> до 3,8 процента", — говорится в заявлении.

С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" агентство также уточнило размеры 2024 YR4 — согласно новым данным, его диаметр составляет 53-67 метров. Отмечается, что обсерваторию вновь задеюствуют для наблюдения за астероидом в мае.
Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров. Он в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, упавшего на Урале 15 февраля 2013 года, его размер достигал около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых попали в больницу.
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