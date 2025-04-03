https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html

НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной

НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной - РИА Новости, 03.04.2025

НАСА повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной

Американское космическое агентство НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:41:00+03:00

2025-04-03T02:41:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8 процента.Ранее в феврале этот показатель составлял 1,7 процента. Тогда же ученые практически исключили падение астероида на Землю после уточнения данных — вероятность снизилась с 3,1 процента до 0,004 процента."Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА ... обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года <...> до 3,8 процента", — говорится в заявлении.С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" агентство также уточнило размеры 2024 YR4 — согласно новым данным, его диаметр составляет 53-67 метров. Отмечается, что обсерваторию вновь задеюствуют для наблюдения за астероидом в мае.Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров. Он в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, упавшего на Урале 15 февраля 2013 года, его размер достигал около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых попали в больницу.

https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html

https://ria.ru/20250214/yr4-1999109668.html

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