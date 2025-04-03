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Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий - РИА Новости, 03.04.2025
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18:54 03.04.2025 (обновлено: 19:40 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/napso-2009191309.html
Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий
Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий - РИА Новости, 03.04.2025
Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:54:00+03:00
2025-04-03T19:40:00+03:00
госдума рф
россия
юрий напсо
лдпр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела."Отказано в принятии заявления", — говорится в карточке дела.Ранее Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо. Отмечается, что решение принято единогласно.Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной думы.Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами России — в ОАЭ.
https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
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госдума рф, россия, юрий напсо, лдпр, верховный суд рф
Госдума РФ, Россия, Юрий Напсо, ЛДПР, Верховный суд РФ
Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий

ВС не стал рассматривать жалобу Напсо на прекращение полномочий депутата Госдумы

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела.
"Отказано в принятии заявления", — говорится в карточке дела.
суд - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
31 октября 2024, 10:17
Ранее Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо. Отмечается, что решение принято единогласно.
Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной думы.
Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами России — в ОАЭ.
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Госдума РФРоссияЮрий НапсоЛДПРВерховный суд РФ
 
 
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