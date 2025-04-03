https://ria.ru/20250403/napso-2009191309.html

Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий

Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий - РИА Новости, 03.04.2025

Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:54:00+03:00

2025-04-03T18:54:00+03:00

2025-04-03T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела."Отказано в принятии заявления", — говорится в карточке дела.Ранее Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо. Отмечается, что решение принято единогласно.Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной думы.Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами России — в ОАЭ.

https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html

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