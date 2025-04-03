Верховный суд отклонил жалобу Напсо на прекращение полномочий
ВС не стал рассматривать жалобу Напсо на прекращение полномочий депутата Госдумы
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на досрочное прекращение его полномочий, сказано в карточке дела.
"Отказано в принятии заявления", — говорится в карточке дела.
Суд в Сочи обратил в доход государства недвижимость депутата Напсо
31 октября 2024, 10:17
Ранее Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо. Отмечается, что решение принято единогласно.
Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной думы.
Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами России — в ОАЭ.