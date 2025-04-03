Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов
Госдума лишила Юрия Напсо мандата за 200 дней прогулов
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. <…> Соответствующее решение принято на пленарном заседании", — говорится в релизе.
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Комиссия по вопросам депутатской этики нашла основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД.
Парламентарии приняли решение единогласно, оно вступает в силу сегодня.
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"Государственная дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности", — добавили в пресс-службе.
По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах ГД около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Это обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата.
Известно, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.