https://ria.ru/20250403/napso-2009084397.html

Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов

Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов - РИА Новости, 03.04.2025

Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:48:00+03:00

2025-04-03T12:48:00+03:00

2025-04-03T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. <…> Соответствующее решение принято на пленарном заседании", — говорится в релизе.Комиссия по вопросам депутатской этики нашла основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД.Парламентарии приняли решение единогласно, оно вступает в силу сегодня."Государственная дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности", — добавили в пресс-службе.По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах ГД около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Это обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.

https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html

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политика, юрий напсо, россия, оаэ, госдума рф, лдпр