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Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов - РИА Новости, 03.04.2025
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12:48 03.04.2025 (обновлено: 16:55 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/napso-2009084397.html
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов - РИА Новости, 03.04.2025
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:48:00+03:00
2025-04-03T16:55:00+03:00
политика
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента."Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. &lt;…&gt; Соответствующее решение принято на пленарном заседании", — говорится в релизе.Комиссия по вопросам депутатской этики нашла основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД.Парламентарии приняли решение единогласно, оно вступает в силу сегодня."Государственная дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности", — добавили в пресс-службе.По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах ГД около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Это обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html
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политика, юрий напсо, россия, оаэ, госдума рф, лдпр
Политика, Юрий Напсо, Россия, ОАЭ, Госдума РФ, ЛДПР
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов

Госдума лишила Юрия Напсо мандата за 200 дней прогулов

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. <…> Соответствующее решение принято на пленарном заседании", — говорится в релизе.
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Комиссия по вопросам депутатской этики нашла основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях ГД.
Парламентарии приняли решение единогласно, оно вступает в силу сегодня.
«
"Государственная дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности", — добавили в пресс-службе.
По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах ГД около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Это обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата.
Известно, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.
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