https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html

В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии

В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии - РИА Новости, 03.04.2025

В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии

Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:03:00+03:00

2025-04-03T11:03:00+03:00

2025-04-03T16:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

португалия

россия

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вооруженные силы украины

мария захарова

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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам."Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в радиоперехватах была зафиксирована португальская речь, а позднее присутствие наемников подтвердили жетоны и шевроны, найденные на обгоревших телах."Их (наемников. — Прим. ред.) пришлось все равно ликвидировать. Ребята их со "Шмелей" спаливали", — добавил офицер.Минобороны не раз указывало, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.

https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

португалия

россия

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, португалия, россия, безопасность, вооруженные силы украины, мария захарова