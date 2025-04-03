В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии
ВС РФ ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам.
"Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали", — сказал собеседник агентства.
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Шестого марта Министерство обороны России заявило, что бойцы "Центра" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.
Он отметил, что в радиоперехватах была зафиксирована португальская речь, а позднее присутствие наемников подтвердили жетоны и шевроны, найденные на обгоревших телах.
"Их (наемников. — Прим. ред.) пришлось все равно ликвидировать. Ребята их со "Шмелей" спаливали", — добавил офицер.
Минобороны не раз указывало, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
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