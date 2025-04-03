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В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 03.04.2025 (обновлено: 16:26 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html
В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии
В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии - РИА Новости, 03.04.2025
В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии
Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:03:00+03:00
2025-04-03T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
португалия
россия
безопасность
вооруженные силы украины
мария захарова
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам."Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в радиоперехватах была зафиксирована португальская речь, а позднее присутствие наемников подтвердили жетоны и шевроны, найденные на обгоревших телах."Их (наемников. — Прим. ред.) пришлось все равно ликвидировать. Ребята их со "Шмелей" спаливали", — добавил офицер.Минобороны не раз указывало, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, португалия, россия, безопасность, вооруженные силы украины, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Португалия, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
В ДНР уничтожили группу наемников из Португалии

ВС РФ ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу наемников из Португалии при штурме Андреевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам.
"Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали", — сказал собеседник агентства.
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Шестого марта Министерство обороны России заявило, что бойцы "Центра" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.

Он отметил, что в радиоперехватах была зафиксирована португальская речь, а позднее присутствие наемников подтвердили жетоны и шевроны, найденные на обгоревших телах.
"Их (наемников. — Прим. ред.) пришлось все равно ликвидировать. Ребята их со "Шмелей" спаливали", — добавил офицер.
Минобороны не раз указывало, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаПортугалияРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныМария Захарова
 
 
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