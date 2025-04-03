Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой
Посол США Хеник призвал нелегалов из Узбекистана вернуться домой самостоятельно
Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Власти США надеются, что тысячи нелегальных эмигрантов из Узбекистана вернутся к себе домой самостоятельно, либо их ждет депортация или тюрьма, заявил в четверг американский посол в Ташкенте Джонатан Хеник.
"Я полагаю, что в США нелегально находятся тысячи граждан Узбекистана. Я бы посоветовал этим людям вернуться в Узбекистан самостоятельно", - сказал Хеник в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Дипломат отметил, что в противном случае всем нелегалам грозит тюремное заключение в США или потенциальная депортация.
В последние годы правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о выявлении в республике каналов нелегальной эмиграции в США через Турцию, страны СНГ, Южной Америки и Мексику. В ноябре 2023 года посольство США в республике сообщило, что Вашингтон будет депортировать нелегалов из Узбекистана, въезжающих через Мексику, по ускоренной процедуре. Вывоз осуществляется коммерческими авиакомпаниями и чартерными миссиями по контракту с иммиграционной и таможенной службой США.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. По данным газета New York Post, с того момента иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек, в том числе через другие страны.