https://ria.ru/20250403/nadezhda-2009080617.html

Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой

Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой - РИА Новости, 03.04.2025

Власти США выразили надежду на возвращение нелегалов из Узбекистана домой

Власти США надеются, что тысячи нелегальных эмигрантов из Узбекистана вернутся к себе домой самостоятельно, либо их ждет депортация или тюрьма, заявил в четверг РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:33:00+03:00

2025-04-03T12:33:00+03:00

2025-04-03T13:03:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Власти США надеются, что тысячи нелегальных эмигрантов из Узбекистана вернутся к себе домой самостоятельно, либо их ждет депортация или тюрьма, заявил в четверг американский посол в Ташкенте Джонатан Хеник. "Я полагаю, что в США нелегально находятся тысячи граждан Узбекистана. Я бы посоветовал этим людям вернуться в Узбекистан самостоятельно", - сказал Хеник в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале посольства. Дипломат отметил, что в противном случае всем нелегалам грозит тюремное заключение в США или потенциальная депортация. В последние годы правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о выявлении в республике каналов нелегальной эмиграции в США через Турцию, страны СНГ, Южной Америки и Мексику. В ноябре 2023 года посольство США в республике сообщило, что Вашингтон будет депортировать нелегалов из Узбекистана, въезжающих через Мексику, по ускоренной процедуре. Вывоз осуществляется коммерческими авиакомпаниями и чартерными миссиями по контракту с иммиграционной и таможенной службой США. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. По данным газета New York Post, с того момента иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек, в том числе через другие страны.

https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html

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в мире, сша, узбекистан, мексика, дональд трамп, снг