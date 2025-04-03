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ЦБ продолжает работать над пилотом цифрового рубля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
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12:05 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009073535.html
ЦБ продолжает работать над пилотом цифрового рубля, заявила Набиуллина
ЦБ продолжает работать над пилотом цифрового рубля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
ЦБ продолжает работать над пилотом цифрового рубля, заявила Набиуллина
ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:05:00+03:00
2025-04-03T12:05:00+03:00
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "Что касается цифрового рубля, мы продолжаем активно работать над этим проектом. Технологически мы и многие банки готовы", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. При этом Набиуллина объяснила причины, по которым ЦБ решил взять больше времени на эксперимент. "Во-первых, мы видим и по реакции людей, нужно, чтобы люди просто привыкли, что это будет третья форма денег, добровольная абсолютно, что человек всегда будет иметь возможность выбирать между наличными, безналичными (деньгами - ред.)", - сказала она. "Много озабоченностей, мифов по поводу цифрового рубля, страшилок и так далее, здесь нужно, с этой точки зрения, мне кажется, надо быть очень аккуратными", - подчеркнула глава ЦБ.
https://ria.ru/20250402/psb-2008887103.html
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продолжает работать над пилотом цифрового рубля, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОплата цифровым рублем
Оплата цифровым рублем - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оплата цифровым рублем. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
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"Что касается цифрового рубля, мы продолжаем активно работать над этим проектом. Технологически мы и многие банки готовы", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
При этом Набиуллина объяснила причины, по которым ЦБ решил взять больше времени на эксперимент. "Во-первых, мы видим и по реакции людей, нужно, чтобы люди просто привыкли, что это будет третья форма денег, добровольная абсолютно, что человек всегда будет иметь возможность выбирать между наличными, безналичными (деньгами - ред.)", - сказала она.
"Много озабоченностей, мифов по поводу цифрового рубля, страшилок и так далее, здесь нужно, с этой точки зрения, мне кажется, надо быть очень аккуратными", - подчеркнула глава ЦБ.
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