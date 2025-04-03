https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009058457.html

ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO

ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO - РИА Новости, 03.04.2025

ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO

Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:10:00+03:00

2025-04-03T11:10:00+03:00

2025-04-03T11:10:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. Набиуллина добавила, что для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильным путем является привлечение средств на бирже. "Компании, которые набирают кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки в случае повышения ставок, за примерами здесь далеко ходить не надо. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет", - пояснила она.

https://ria.ru/20250321/stavki-2006561319.html

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экономика, эльвира набиуллина, госдума рф