https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009058457.html
ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO
ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO - РИА Новости, 03.04.2025
ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO
Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:10:00+03:00
2025-04-03T11:10:00+03:00
2025-04-03T11:10:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. Набиуллина добавила, что для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильным путем является привлечение средств на бирже. "Компании, которые набирают кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки в случае повышения ставок, за примерами здесь далеко ходить не надо. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет", - пояснила она.
https://ria.ru/20250321/stavki-2006561319.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO
Набиуллина: ЦБ ожидает разворота российского бизнеса к IPO