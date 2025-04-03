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Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мьянме - РИА Новости, 03.04.2025
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17:23 03.04.2025 (обновлено: 18:10 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/myanma-2009167150.html
Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мьянме
Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мьянме - РИА Новости, 03.04.2025
Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мьянме
Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов обрушенного здания после землетрясения в Мандалае, сообщил начальник штаба аэромобильной группировки... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:23:00+03:00
2025-04-03T18:10:00+03:00
в мире
мьянма
мандалай (округ)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов обрушенного здания после землетрясения в Мандалае, сообщил начальник штаба аэромобильной группировки центра "Лидер" МЧС России Владимир Ковальчук "Сегодня мы работали на указанном участке обрушенного здания. По предварительной информации, там находилось несколько человек. Группой спасателей был произведен частичный разбор завалов методом проделывания галереи. Два тела погибших были извлечены, упакованы и переданы сотрудникам скорой помощи", - сказал Ковальчук. Спасатели применяют стандартный гидравлический инструмент для разбора завалов, отбойные молотки и бензорезы. По его словам, эта операция похожа на те, в которых уже участвовали спасатели, но климат страны осложняет работу. "Операция похожа на те, в которых принимали участие спасатели центра "Лидер". Единственное могу выделить - повышенная температура, довольно жарко здесь и отсутствует ветер", - уточнил Ковальчук. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009075305.html
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в мире, мьянма, мандалай (округ), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, происшествия
В мире, Мьянма, Мандалай (округ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Происшествия
Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мьянме

Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов в Мандалае

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС извлекли тела двух погибших из-под завалов обрушенного здания после землетрясения в Мандалае, сообщил начальник штаба аэромобильной группировки центра "Лидер" МЧС России Владимир Ковальчук
"Сегодня мы работали на указанном участке обрушенного здания. По предварительной информации, там находилось несколько человек. Группой спасателей был произведен частичный разбор завалов методом проделывания галереи. Два тела погибших были извлечены, упакованы и переданы сотрудникам скорой помощи", - сказал Ковальчук.
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Спасатели применяют стандартный гидравлический инструмент для разбора завалов, отбойные молотки и бензорезы. По его словам, эта операция похожа на те, в которых уже участвовали спасатели, но климат страны осложняет работу.
"Операция похожа на те, в которых принимали участие спасатели центра "Лидер". Единственное могу выделить - повышенная температура, довольно жарко здесь и отсутствует ветер", - уточнил Ковальчук.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
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В миреМьянмаМандалай (округ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеПроисшествия
 
 
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