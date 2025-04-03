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МВД работает над новой концепцией миграционной политики - РИА Новости, 03.04.2025
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19:19 03.04.2025
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МВД работает над новой концепцией миграционной политики
МВД работает над новой концепцией миграционной политики - РИА Новости, 03.04.2025
МВД работает над новой концепцией миграционной политики
Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:19:00+03:00
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россия
александр горовой
владимир путин
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда. "В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - сказал Горовой. По его словам, сейчас в России находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев. "Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - уточнил Горовой.
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россия, александр горовой, владимир путин, политика
Россия, Александр Горовой, Владимир Путин, Политика
МВД работает над новой концепцией миграционной политики

МВД планирует представить обновленную концепцию миграционной политики осенью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.
"В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - сказал Горовой.
По его словам, сейчас в России находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев.
"Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - уточнил Горовой.
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РоссияАлександр ГоровойВладимир ПутинПолитика
 
 
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