https://ria.ru/20250403/mvd-2009195693.html

МВД работает над новой концепцией миграционной политики

МВД работает над новой концепцией миграционной политики - РИА Новости, 03.04.2025

МВД работает над новой концепцией миграционной политики

Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:19:00+03:00

2025-04-03T19:19:00+03:00

2025-04-03T19:19:00+03:00

россия

александр горовой

владимир путин

политика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда. "В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - сказал Горовой. По его словам, сейчас в России находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев. "Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - уточнил Горовой.

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008309804.html

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россия, александр горовой, владимир путин, политика