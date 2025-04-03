https://ria.ru/20250403/mvd-2009019764.html

МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян

МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян - РИА Новости, 03.04.2025

МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян

Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:36:00+03:00

2025-04-03T05:36:00+03:00

2025-04-03T05:36:00+03:00

происшествия

россия

мошенничество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА Новости.Аферисты распространяли в интернете объявления о помощи в нахождении работы, предлагая потенциальным жертвам стать актерами массовых сцен. Уже на собеседовании злоумышленники хвалили внешность соискателей и убеждали их стать моделями."С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в документах.Полученные деньги тут же переводились на счет фирмы, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250402/ekspert-2008788654.html

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происшествия, россия, мошенничество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)