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МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян - РИА Новости, 03.04.2025
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05:36 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/mvd-2009019764.html
МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян
МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян - РИА Новости, 03.04.2025
МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян
Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:36:00+03:00
2025-04-03T05:36:00+03:00
происшествия
россия
мошенничество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА Новости.Аферисты распространяли в интернете объявления о помощи в нахождении работы, предлагая потенциальным жертвам стать актерами массовых сцен. Уже на собеседовании злоумышленники хвалили внешность соискателей и убеждали их стать моделями."С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в документах.Полученные деньги тут же переводились на счет фирмы, добавили в МВД.
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происшествия, россия, мошенничество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Мошенничество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД раскрыло неожиданный способ оформления кредитов на россиян

МВД: мошенники оформляют кредиты на россиян, предлагая им работать в массовке

© Depositphotos.com / pressmasterДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Девушка подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки навешивали кредиты на доверчивых россиян, свидетельствуют материалы МВД, попавшие в распоряжение РИА Новости.
Аферисты распространяли в интернете объявления о помощи в нахождении работы, предлагая потенциальным жертвам стать актерами массовых сцен. Уже на собеседовании злоумышленники хвалили внешность соискателей и убеждали их стать моделями.
«
"С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в документах.
Полученные деньги тут же переводились на счет фирмы, добавили в МВД.
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ПроисшествияРоссияМошенничествоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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