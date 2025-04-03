https://ria.ru/20250403/mvd-2009014534.html
Раскрыт неожиданный способ навешивания кредитов на россиян
Раскрыт неожиданный способ навешивания кредитов на россиян - РИА Новости, 03.04.2025
Раскрыт неожиданный способ навешивания кредитов на россиян
Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки находили доверчивых россиян и убеждали их подписывать документы, которые оказались кредитными... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:52:00+03:00
2025-04-03T03:52:00+03:00
2025-04-03T05:32:00+03:00
общество
россия
мошенничество
кредит
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки находили доверчивых россиян и убеждали их подписывать документы, которые оказались кредитными соглашениями, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках, предлагая гражданам стать актерами массовых сцен. Заинтересованные лица приходили на собеседование, где аферисты делали комплименты относительно их внешности и убеждали стать моделями."С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в материалах ведомства.Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы, заключили в МВД.
https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007597676.html
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общество, россия, мошенничество, кредит
Общество, Россия, Мошенничество, Кредит
Раскрыт неожиданный способ навешивания кредитов на россиян
МВД: мошенники оформляют кредиты на граждан РФ под предлогом работы в массовке
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники через объявления о наборе актеров для массовки находили доверчивых россиян и убеждали их подписывать документы, которые оказались кредитными соглашениями, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Злоумышленники размещали объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках, предлагая гражданам стать актерами массовых сцен. Заинтересованные лица приходили на собеседование, где аферисты делали комплименты относительно их внешности и убеждали стать моделями.
"С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", — говорится в материалах ведомства.
Полученные денежные средства сразу же поступали на счет фирмы, заключили в МВД.