https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html

МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху

МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху - РИА Новости, 03.04.2025

МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:37:00+03:00

2025-04-03T13:37:00+03:00

2025-04-03T13:49:00+03:00

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биньямин нетаньяху

международный уголовный суд

йоав галант

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ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого был выдан ордер на арест."Что касается визита (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху (в Венгрию – ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС", - сообщила журналистам пресс-служба суда.Ранее стало известно, что Нетаньяху прибыл в Венгрию. Как сообщало издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.В четверг глава администрации венгерского премьера заявил, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из МУС.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999202058.html

https://ria.ru/20250313/duterte-2004810662.html

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в мире, венгрия, израиль, европа, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, йоав галант, виктор орбан