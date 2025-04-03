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МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху - РИА Новости, 03.04.2025
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13:37 03.04.2025 (обновлено: 13:49 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху - РИА Новости, 03.04.2025
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:37:00+03:00
2025-04-03T13:49:00+03:00
в мире
венгрия
израиль
европа
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
йоав галант
виктор орбан
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ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого был выдан ордер на арест."Что касается визита (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху (в Венгрию – ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС", - сообщила журналистам пресс-служба суда.Ранее стало известно, что Нетаньяху прибыл в Венгрию. Как сообщало издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.В четверг глава администрации венгерского премьера заявил, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из МУС.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999202058.html
https://ria.ru/20250313/duterte-2004810662.html
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в мире, венгрия, израиль, европа, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, йоав галант, виктор орбан
В мире, Венгрия, Израиль, Европа, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Йоав Галант, Виктор Орбан
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху

МУС призвал Венгрию сотрудничать с судом в связи с визитом Нетаньяху

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025
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ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Венгрия обязана сотрудничать с судом в связи с визитом в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого был выдан ордер на арест.
"Что касается визита (премьер-министра Израиля Биньямина) НетаньяхуВенгрию – ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС", - сообщила журналистам пресс-служба суда.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц
13 февраля, 18:12
Ранее стало известно, что Нетаньяху прибыл в Венгрию. Как сообщало издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.
МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
В четверг глава администрации венгерского премьера заявил, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из МУС.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Дутерте поместили в следственный изолятор МУС
13 марта, 17:37
 
В миреВенгрияИзраильЕвропаБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судЙоав ГалантВиктор Орбан
 
 
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