https://ria.ru/20250403/muratov-2009009733.html

Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 03.04.2025

Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:37:00+03:00

2025-04-03T02:37:00+03:00

2025-04-03T02:38:00+03:00

москва

россия

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалоба Муратова Дмитрия Андреевича* поступила", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения не назначена. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова* внесли в реестр, в том числе за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними. Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для Deutsche Welle**, "Голос Америки"**, журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова*. Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Так, в качестве примеров, следует, что в интервью официальному YouTube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Юрию Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти. Замоскворецкий райсуд в 2023 году отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html

https://rsport.ria.ru/20250328/shmurnov-2008004489.html

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008545960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)