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Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 03.04.2025
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02:37 03.04.2025 (обновлено: 02:38 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/muratov-2009009733.html
Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 03.04.2025
Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:37:00+03:00
2025-04-03T02:38:00+03:00
москва
россия
дмитрий муратов
алексей венедиктов (журналист)
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалоба Муратова Дмитрия Андреевича* поступила", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения не назначена. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова* внесли в реестр, в том числе за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними. Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для Deutsche Welle**, "Голос Америки"**, журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова*. Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием. Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Так, в качестве примеров, следует, что в интервью официальному YouTube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Юрию Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти. Замоскворецкий райсуд в 2023 году отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html
https://rsport.ria.ru/20250328/shmurnov-2008004489.html
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москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Дмитрий Муратов, Алексей Венедиктов (журналист), Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Экс-главред "Новой газеты" Муратов обжаловал отказ снять с него статус иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Муратов*
Дмитрий Муратов* - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Муратов*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба Муратова Дмитрия Андреевича* поступила", - сказал собеседник агентства.
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Политолога-иноагента Шульман* объявили в розыск
25 марта, 17:32
Дата рассмотрения не назначена.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова* внесли в реестр, в том числе за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.
Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для Deutsche Welle**, "Голос Америки"**, журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова*. Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием.
Комментатор Матч ТВ Александр Шмурнов. - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Комментатора Шмурнова признали иноагентом
28 марта, 17:22
Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Так, в качестве примеров, следует, что в интервью официальному YouTube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Юрию Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.
Замоскворецкий райсуд в 2023 году отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Максим Кантор - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора
1 апреля, 06:00
 
МоскваРоссияДмитрий МуратовАлексей Венедиктов (журналист)Московский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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