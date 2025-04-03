Бывший главред "Новой газеты" обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Экс-главред "Новой газеты" Муратов обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Дмитрий Муратов*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Признанный иностранным агентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба Муратова Дмитрия Андреевича* поступила", - сказал собеседник агентства.
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Дата рассмотрения не назначена.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Муратова* внесли в реестр, в том числе за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками, предоставлении ему поддержки в виде информационных площадок иностранных агентов для размещения материалов, созданных в том числе совместно с ними.
Уточняется, что Муратов участвовал в создании сообщений и материалов для Deutsche Welle**, "Голос Америки"**, журналиста Юрия Дудя* и бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы"** Алексея Венедиктова*. Это, по мнению суда, также свидетельствует о его нахождении под иностранным влиянием.
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Также в документах сообщается, что Муратов* размещал многочисленные публикации, характеризующие его политическую деятельность. Так, в качестве примеров, следует, что в интервью официальному YouTube-каналу Odesa Film Studio одесской киностудии и одесской студии мультипликации "истец выражает поддержку Украине", также в интервью одному из украинских каналов Муратов* "высказывает мнение о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". В интервью журналисту Юрию Дудю* Муратов* также высказывался в отношении органов государственной власти.
Замоскворецкий райсуд в 2023 году отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.