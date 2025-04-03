https://ria.ru/20250403/msp-2009090270.html

Пользователям "Моего экспорта" значительно упрощен процесс возврата НДС

Пользователям "Моего экспорта" значительно упрощен процесс возврата НДС - РИА Новости, 03.04.2025

Пользователям "Моего экспорта" значительно упрощен процесс возврата НДС

Российские компании из сегмента малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с осуществлением экспорта с территории Российской Федерации, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:12:00+03:00

2025-04-03T13:12:00+03:00

2025-04-03T13:12:00+03:00

экономика

россия

экспорт

ндс

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские компании из сегмента малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с осуществлением экспорта с территории Российской Федерации, могут значительно упростить процесс возврата налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря услуге "Гарантия. Возврат НДС для МСП", доступной на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Сервис позволяет экспортерам получить гарантию в пользу налогового органа всего за 7 рабочих дней с момента предоставления полного упрощенного пакета документов. При этом размер комиссии за выдачу гарантии составляет всего 5 000 рублей единовременно, независимо от суммы гарантии. Данное продуктовое предложение разработано для поддержки небольших экспортеров, позволяя им оперативно возмещать НДС по экспортным поставкам еще до начала камеральной проверки. Это дает возможность быстро получить необходимые средства и направить их на развитие бизнеса, расширение производства, приобретение нового оборудования или освоение перспективных рынков", - говорится в сообщении.Условия данного продукта предусматривают одобрение лимита сроком действия 24 месяца в размерах 17 миллионов рублей с предоставлением поручительства собственников компании и 5 миллионов рублей без поручительства, соответственно.За услугой "Гарантия. Возврат НДС для МСП" регулярно обращается брянская компания "Савала", которая занимается поставками за рубеж продукции ОАО "Пищекомбинат Бежицкий" - известного в России производителя мучных кондитерских изделий, ассортимент которого насчитывает более 200 наименований продукции: печенье, крекеры, пряники, хлебцы, сушки. Экспортные поставки компания ведет с 2000 года, экспортируя продукцию в страны ближнего зарубежья."На протяжении нескольких лет мы активно используем данную услугу и высоко ценим эффективное взаимодействие с представителями банка. Нас устраивает оперативность оформления документации, а также короткие сроки согласования. Особенно отмечаем слаженную работу между контрагентом, банком и налоговой инспекцией на заключительном этапе. Сравнивая с другими финансовыми учреждениями, считаем стоимость комиссии за банковскую гарантию вполне приемлемой, что делает эту услугу оптимальным выбором для нашего бизнеса. Настоятельно рекомендую всем экспортерам МСП обратить внимание на эту услугу РЭЦ. Из своего многолетнего опыта использования банковских гарантий при возмещении НДС, могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день банковская гарантия от РОСЭКСИМБАНКа - это лучшее предложение не рынке", - отметил генеральный директор ООО "Савала" Андрей Патронников.Для получения гарантии экспортерам необходимо предоставить минимальный пакет документов, что значительно упрощает процесс оформления. Сервис также предоставляет консультационную поддержку, помогая экспортерам на каждом этапе процедуры.РЭЦ добавил, что программа рассчитана на экспортеров МСП, соответствующих следующим критериям: они должны быть зарегистрированы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; вести деятельность не менее 24 месяцев; а также иметь успешный опыт прохождения хотя бы одной камеральной проверки по возврату экспортного НДС.

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экономика, россия, экспорт, ндс, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)