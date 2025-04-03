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В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке
В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке - РИА Новости, 03.04.2025
В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке
Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Кубы по обвинению в убийстве коллеги на строительном объекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:40:00+03:00
2025-04-03T17:40:00+03:00
2025-04-03T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Кубы по обвинению в убийстве коллеги на строительном объекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бенитеса Poxaca Ласаро Маккдиэл, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток", - сообщили в суде. Как указали в инстанции, кубинец, находясь на строительном объекте, нанес не менее одного ножевого ранения своему коллеге. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
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происшествия, москва, куба, россия
Происшествия, Москва, Куба, Россия
В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке
Суд отправил в СИЗО гражданина Кубы по обвинению в убийстве коллеги на стройке