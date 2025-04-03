https://ria.ru/20250403/moskva-2009172802.html

В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке

В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке - РИА Новости, 03.04.2025

В Москве арестовали кубинца по обвинению в убийстве коллеги на стройке

Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Кубы по обвинению в убийстве коллеги на строительном объекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:40:00+03:00

2025-04-03T17:40:00+03:00

2025-04-03T17:43:00+03:00

происшествия

москва

куба

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009173834_0:323:815:781_1920x0_80_0_0_9d4c2aa86593b7d39c5977fd3c7ecc31.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Кубы по обвинению в убийстве коллеги на строительном объекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бенитеса Poxaca Ласаро Маккдиэл, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на срок 1 месяц 29 суток", - сообщили в суде. Как указали в инстанции, кубинец, находясь на строительном объекте, нанес не менее одного ножевого ранения своему коллеге. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

https://realty.ria.ru/20250328/dolja-2007938127.html

москва

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, куба, россия