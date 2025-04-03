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В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025
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13:59 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/moskva-2009104478.html
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей
Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:59:00+03:00
2025-04-03T13:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в полицию обратился 87-летний мужчина и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и поинтересовался, есть ли у мужчины наличные денежные средства. "По словам заявителя, он сообщил лжеполицейскому, что дома хранит 425 тысяч рублей и 17,7 тысячи долларов. В свою очередь мошенник убедил пенсионера, что эти деньги нужно передать сотруднику полиции, который скоро к нему приедет, чтобы их задекларировать", - рассказал собеседник. Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил "лист декларации". Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники. Правоохранители устанавливают личность лжеполицейского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

Мошенники под видом полицейских обманули пенсионера на 2 млн рублей в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию обратился 87-летний мужчина и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и поинтересовался, есть ли у мужчины наличные денежные средства.
"По словам заявителя, он сообщил лжеполицейскому, что дома хранит 425 тысяч рублей и 17,7 тысячи долларов. В свою очередь мошенник убедил пенсионера, что эти деньги нужно передать сотруднику полиции, который скоро к нему приедет, чтобы их задекларировать", - рассказал собеседник.
Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил "лист декларации". Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники.
Правоохранители устанавливают личность лжеполицейского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Пенсионер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей
2 апреля, 17:09
 
ПроисшествияМосква
 
 
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