https://ria.ru/20250403/moskva-2009104478.html

В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025

В Москве пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона рублей

Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:59:00+03:00

2025-04-03T13:59:00+03:00

2025-04-03T13:59:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пенсионер лишился почти 2 миллионов рублей, отдав их мошенникам, которые выдавали себя за полицейских в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в полицию обратился 87-летний мужчина и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и поинтересовался, есть ли у мужчины наличные денежные средства. "По словам заявителя, он сообщил лжеполицейскому, что дома хранит 425 тысяч рублей и 17,7 тысячи долларов. В свою очередь мошенник убедил пенсионера, что эти деньги нужно передать сотруднику полиции, который скоро к нему приедет, чтобы их задекларировать", - рассказал собеседник. Он добавил, что через некоторые время к пенсионеру пришел неизвестный молодой человек, который представился сотрудником полиции. Доверившись, пенсионер отдал ему все деньги, а взамен получил "лист декларации". Лишь после этого мужчина понял, что его обманули мошенники. Правоохранители устанавливают личность лжеполицейского. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html

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происшествия, москва