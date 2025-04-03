https://ria.ru/20250403/moskva-2009102894.html

Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве

Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 03.04.2025

Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве

Учредителя медицинской компании "Гала-оптик" Михаила Могилевцева нашли мертвым с огнестрельным ранением груди в офисе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:57:00+03:00

2025-04-03T13:57:00+03:00

2025-04-03T13:58:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Учредителя медицинской компании "Гала-оптик" Михаила Могилевцева нашли мертвым с огнестрельным ранением груди в офисе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело Михаила Могилевцева 1966 года рождения, учредителя "Гала-оптик", было обнаружено в офисе в центре Москвы вечером в среду", - сказал собеседник агентства.По его словам, тело обнаружила сотрудница компании, она же и позвонила в полицию."По предварительным данным, смерть наступила от выстрела в грудь", - добавил собеседник агентства.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва