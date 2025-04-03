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Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве
Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 03.04.2025
Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве
Учредителя медицинской компании "Гала-оптик" Михаила Могилевцева нашли мертвым с огнестрельным ранением груди в офисе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:57:00+03:00
2025-04-03T13:57:00+03:00
2025-04-03T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Учредителя медицинской компании "Гала-оптик" Михаила Могилевцева нашли мертвым с огнестрельным ранением груди в офисе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Тело Михаила Могилевцева 1966 года рождения, учредителя "Гала-оптик", было обнаружено в офисе в центре Москвы вечером в среду", - сказал собеседник агентства.По его словам, тело обнаружила сотрудница компании, она же и позвонила в полицию."По предварительным данным, смерть наступила от выстрела в грудь", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, москва
Главу медкомпании "Гала-оптик" нашли мертвым в Москве
Главу медкомпании "Гала-оптик" Могилевцева нашли мертвым в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Учредителя медицинской компании "Гала-оптик" Михаила Могилевцева нашли мертвым с огнестрельным ранением груди в офисе в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Михаила Могилевцева 1966 года рождения, учредителя "Гала-оптик", было обнаружено в офисе в центре Москвы вечером в среду", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тело обнаружила сотрудница компании, она же и позвонила в полицию.
"По предварительным данным, смерть наступила от выстрела в грудь", - добавил собеседник агентства.