https://ria.ru/20250403/moskva-2009074870.html

Мужчину зарезали в храме в центре Москвы

Мужчину зарезали в храме в центре Москвы - РИА Новости, 03.04.2025

Мужчину зарезали в храме в центре Москвы

В столичном храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря зарезали мужчину, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:11:00+03:00

2025-04-03T12:11:00+03:00

2025-04-03T15:31:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В столичном храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря зарезали мужчину, заявили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, тело мужчины нашли в подсобном помещении храма на Новослободской улице. Подозреваемый попытался скрыться после преступления, но менее чем через час был задержан. Как установлено, между фигурантом и убитым произошел конфликт, в результате которого он зарезал обидчика", — сказал собеседник агентства. В полицию сообщили о находке минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005191623.html

москва

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2025

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происшествия, москва