https://ria.ru/20250403/moskva-2009074870.html
Мужчину зарезали в храме в центре Москвы
Мужчину зарезали в храме в центре Москвы - РИА Новости, 03.04.2025
Мужчину зарезали в храме в центре Москвы
В столичном храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря зарезали мужчину, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:11:00+03:00
2025-04-03T12:11:00+03:00
2025-04-03T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В столичном храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря зарезали мужчину, заявили РИА Новости в правоохранительных органах."По предварительным данным, тело мужчины нашли в подсобном помещении храма на Новослободской улице. Подозреваемый попытался скрыться после преступления, но менее чем через час был задержан. Как установлено, между фигурантом и убитым произошел конфликт, в результате которого он зарезал обидчика", — сказал собеседник агентства. В полицию сообщили о находке минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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происшествия, москва
Мужчину зарезали в храме в центре Москвы
В храме бывшего Скорбященского монастыря в центре Москвы зарезали мужчину
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В столичном храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря зарезали мужчину, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, тело мужчины нашли в подсобном помещении храма на Новослободской улице. Подозреваемый попытался скрыться после преступления, но менее чем через час был задержан. Как установлено, между фигурантом и убитым произошел конфликт, в результате которого он зарезал обидчика", — сказал собеседник агентства.
В полицию сообщили о находке минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.