https://ria.ru/20250403/moskva-2009074527.html

В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть

В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть - РИА Новости, 03.04.2025

В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть

В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:10:00+03:00

2025-04-03T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Трамп ранее заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти. "Собственно говоря, мы не удивились. Это бывало и раньше. И стилистика первой администрации тоже говорила о многом. Мы это все отфиксировали и запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". "Единственный способ, как в этой ситуации действовать, это проявлять последовательность, терпение и разъяснять суть подхода аргументированно, доступно, внятно и последовательно. Конечно, сообразуясь с тем, что происходит "на земле", - добавил он.

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