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В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть - РИА Новости, 03.04.2025
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12:10 03.04.2025 (обновлено: 13:18 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/moskva-2009074527.html
В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть
В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть - РИА Новости, 03.04.2025
В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть
В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:10:00+03:00
2025-04-03T13:18:00+03:00
москва
украина
россия
дональд трамп
сергей рябков
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Трамп ранее заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти. "Собственно говоря, мы не удивились. Это бывало и раньше. И стилистика первой администрации тоже говорила о многом. Мы это все отфиксировали и запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". "Единственный способ, как в этой ситуации действовать, это проявлять последовательность, терпение и разъяснять суть подхода аргументированно, доступно, внятно и последовательно. Конечно, сообразуясь с тем, что происходит "на земле", - добавил он.
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москва, украина, россия, дональд трамп, сергей рябков, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Москва, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В МИД не удивились от слов Трампа про вторичные пошлины на нефть

Рябков: в Москве не удивились словам Трампа о вторичных пошлинах на нефть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве не удивились словам президента США Дональда Трампа о возможности введения им вторичных пошлин на российскую нефть в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Трамп ранее заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти.
"Собственно говоря, мы не удивились. Это бывало и раньше. И стилистика первой администрации тоже говорила о многом. Мы это все отфиксировали и запомнили, что при отсутствии скорых, искомых Вашингтону результатов, возможно, полная смена риторики. И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Единственный способ, как в этой ситуации действовать, это проявлять последовательность, терпение и разъяснять суть подхода аргументированно, доступно, внятно и последовательно. Конечно, сообразуясь с тем, что происходит "на земле", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Мировые лидеры возмутились новыми американскими пошлинами
Вчера, 11:58
 
МоскваУкраинаРоссияДональд ТрампСергей РябковВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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