https://ria.ru/20250403/moskva-2009036527.html
В Москве проверили более 380 тысяч газовых плит
В Москве проверили более 380 тысяч газовых плит - РИА Новости, 03.04.2025
В Москве проверили более 380 тысяч газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый квартал этого года свыше 380 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:29:00+03:00
2025-04-03T09:29:00+03:00
2025-04-03T09:29:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый квартал этого года свыше 380 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - март проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 380 тысяч газовых плит, что составляет свыше 20% от общего числа", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - отметил Бирюков. Он добавил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. -0-
https://ria.ru/20250402/moskva-2008841348.html
https://ria.ru/20250331/moskva-2008331269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве проверили более 380 тысяч газовых плит
Заммэра Бирюков: в Москве проверили более 380 тысяч газовых плит
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый квартал этого года свыше 380 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - март проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 380 тысяч газовых плит, что составляет свыше 20% от общего числа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.
"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - отметил Бирюков.
Он добавил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. -0-