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В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц - РИА Новости, 03.04.2025
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц
У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:32:00+03:00
2025-04-03T07:32:00+03:00
2025-04-03T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля", — говорится в сообщении. Отмечается, что для спокойного выведения потомства, на зеленых территориях столицы нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке.
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В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц
В парках Москвы начался выводково-гнездовой период птиц, заработал режим тишины