https://ria.ru/20250403/moskva-2009026499.html

В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц

В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц - РИА Новости, 03.04.2025

В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц

У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:32:00+03:00

2025-04-03T07:32:00+03:00

2025-04-03T14:39:00+03:00

хорошие новости

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864711965_0:129:2578:1580_1920x0_80_0_0_ff3565ed79fd12ae32cfca7a6faa3d65.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля", — говорится в сообщении. Отмечается, что для спокойного выведения потомства, на зеленых территориях столицы нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке.

https://ria.ru/20250401/ptitsy-2008582507.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, животные