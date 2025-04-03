Рейтинг@Mail.ru
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:32 03.04.2025 (обновлено: 14:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/moskva-2009026499.html
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц - РИА Новости, 03.04.2025
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц
У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:32:00+03:00
2025-04-03T14:39:00+03:00
хорошие новости
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864711965_0:129:2578:1580_1920x0_80_0_0_ff3565ed79fd12ae32cfca7a6faa3d65.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля", — говорится в сообщении. Отмечается, что для спокойного выведения потомства, на зеленых территориях столицы нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке.
https://ria.ru/20250401/ptitsy-2008582507.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864711965_183:0:2578:1796_1920x0_80_0_0_5835b30f4e8e27098dea29f0e54b6f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, животные
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Животные
В московских парках начался выводково-гнездовой период у птиц

В парках Москвы начался выводково-гнездовой период птиц, заработал режим тишины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгари в парке Горького
Огари в парке Горького - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Огари в парке Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У птиц в парках Москвы начался выводково-гнездовой сезон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С приходом весны начинается важнейший этап в жизни пернатых — выводково-гнездовой период. В это время взрослые птицы заняты обустройством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что с 1 апреля вступает в действие режим тишины, который продлится до 31 июля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для спокойного выведения потомства, на зеленых территориях столицы нельзя шуметь, собак стоит выгуливать только по дорожкам, в намордниках и на коротком поводке.
Дрозд-рябинник в парке Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Москву вернулись зарянки, дрозды и крапивники
1 апреля, 10:35
 
Хорошие новостиОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала